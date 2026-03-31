Ульянов заявил о вероятности провокаций Украины на ЧАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Провокации со стороны Украины на Чернобыльской АЭС исключать нельзя, однако на данный момент признаков их подготовки нет, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за украинской стороной уже ранее замечались провокационные действия различного характера.

Дипломат отметил, что не стоит полностью исключать возможность новых провокаций. «Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», – заявил Ульянов в интервью изданию.

При этом он добавил, что сейчас нет никаких признаков подготовки подобных акций со стороны украинских властей. Ульянов подчеркнул, что на данный момент информации о конкретных планах Киева по действиям в отношении ЧАЭС не поступало.

