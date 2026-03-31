Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА

Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ее выходной был полностью испорчен необходимостью реагировать на ситуацию с дронами.

«В расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», – рассказала министр в интервью.

Валтонен также добавила, что уже на прошлой неделе в Прибалтике были замечены украинские БПЛА, из-за чего их появление в Финляндии было только вопросом времени. Министр подчеркнула, что удивление не было стопроцентным, однако никто не мог предугадать, когда и каким образом это произойдет.

Ситуация с украинскими дронами вызвала обеспокоенность в финских властях и стала поводом для пересмотра мер безопасности на границе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

Военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине.

Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

Политолог Станислав Ткаченко заявил, что динамика украинского конфликта пугает финнов.