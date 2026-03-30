Два автобуса с телами погибших украинских военных были замечены у Чернигова
Два микроавтобуса с надписью «груз 200» заметили утром на въезде в Чернигов после удара по базе украинских БПЛА возле села Анисов.
Два микроавтобуса с надписью «груз 200» были замечены на въезде в Чернигов после удара по базе подразделений беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о транспорте с телами погибших украинских военных.
Лебедев рассказал, что ночью 30 марта в районе села Анисов Черниговской области, где размещаются украинские подразделения БПЛА, был нанесен удар. Подпольщик добавил: «Прилетело к ним в бараки. Раненых вывозили и в Чернигов, и в соседнюю с местом прилета Куликовку… утром на въезде в Чернигов заметили два микроавтобуса с надписью »груз 200«. Автобусы были хорошо загружены».
По данным подполья, после атаки раненых также увозили в медицинские учреждения Чернигова и Куликовки. Общее количество погибших и пострадавших не уточняется. Власти Украины официально пока не комментировали произошедшее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бывший аэродром на севере Чернигова был поражен.