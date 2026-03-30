Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федерация футбола Ирана направила письмо в Международную федерацию футбола, в котором сообщила о разрушениях спортивной инфраструктуры страны, включая футбольные объекты, из-за вооруженного конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости».

В письме говорится: «С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу».

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявлял о невозможности участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за сложной геополитической ситуации. После заявлений президента США Дональда Трампа о нежелательности участия иранской команды, министр требовал от ФИФА пересмотра решения о проведении турнира на территории США.

Несмотря на эти заявления, генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон сообщил, что сборная Ирана продолжает готовиться к участию в чемпионате мира. Напомним, 28 февраля текущего года США и Израиль начали атаки по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американо-израильский удар по спорткомплексу «Азади» на западе Тегерана разрушил крытый зал на 12 тыс. зрителей и повредил соседние здания.

После атаки США и Израиля на электростанции Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества.

Президент США в интервью изданию Politico заявил, что ему безразлично участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.