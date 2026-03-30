США и Израиль атаковали нефтехимический завод в иранском Тебризе

Стало известно о критическом сокращении у США запасов ракет Tomahawk

TWZ узнало о критическом сокращении запасов ракет Tomahawk США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone со ссылкой на заявления американских военных, за четыре недели боевых действий ВМС США выпустили более 850 Tomahawk, что вызывает обеспокоенность Пентагона относительно дальнейшей устойчивости запасов вооружений, особенно с учетом возможных конфликтов с Китаем вокруг Тайваня.

В настоящее время производство этих ракет ограничено несколькими сотнями экземпляров в год, а их общее количество в распоряжении армии оценивается от 3 до 4,5 тыс. единиц на начало операции Epic Fury. Один из чиновников сообщил газете, что запасы Tomahawk на Ближнем Востоке «тревожно малы», а при отсутствии мер Пентагон может остаться без этих ракет в регионе.

Стоимость одной Tomahawk достигает 3,6 млн долларов, производство каждой может занимать до двух лет, а закупки последних лет были небольшими: в прошлом году в бюджет было включено всего 57 ракет. Несмотря на заявления Белого дома о «достаточных запасах вооружений», источники издания отмечают, что из-за войны на Украине и кризиса на Ближнем Востоке склады быстро истощаются, а наращивание производства займет годы.

В последние дни ситуация вокруг Персидского залива ухудшается: удар ракет и дронов по базе ВВС США в Саудовской Аравии привел к ранениям десяти американских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Саудовская Аравия рассматривает возможность прямого участия в конфликте и открыла дополнительные базы для американцев.

Между тем в регионе продолжаются удары и по инфраструктуре Ирана: Израиль и США нанесли удары по ключевым металлургическим и ядерным объектам, в том числе по тяжеловодному реактору в Хондабе и ракетным производственным комплексам в Язде. В ответ Иран усиленно атакует страны Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции закрыл пролив Ормуз для судов союзников США и Израиля, угрожая «жесткими мерами» при попытке прохода.

Некоторые арабские страны Персидского залива требуют от США гарантий, что любые соглашения с Тегераном приведут к долгосрочному ограничению иранских ракетных и дроновых возможностей, а не только к окончанию войны. Катар, Оман и Кувейт выступают за скорейшее прекращение конфликта, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн готовы продолжить боевые действия ради стратегических целей.

В четверг американский лидер продлил мораторий на удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Свое решение он объяснил тем, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Однако в экспертном сообществе считают, что пауза – лишь ширма, за которой скрывается подготовка к ограниченной наземной операции.

Ранее сообщалось, что американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне.

В свою очередь Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.