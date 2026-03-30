США и Израиль атаковали нефтехимический завод в иранском Тебризе

США и Израиль нанесли авиаудар по нефтехимическому комплексу в Тебризе
В результате авиаудара по нефтехимическому комплексу в Тебризе на севере Ирана вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать.
Нефтехимический комплекс в Тебризе на северо-западе Ирана подвергся атаке со стороны США и Израиля, пожар на объекте удалось взять под контроль, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.
В сообщении компании говорится: «Сегодня утром американо-сионистский противник атаковал с воздуха часть промышленных объектов нефтехимического комплекса в Тебризе. Ситуация находится под контролем, пожар локализован».
По данным агентства, удар по предприятию был нанесен в понедельник.
Напомним, накануне армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.
Ранее при атаке США и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в иранском городе Кум погибли шесть человек
На юге Ирана объекты нефтяной промышленности месторождения Южный Парс и промышленная зона Ассалуйе подверглись атаке США и Израиля.