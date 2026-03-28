    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    Минздрав назвал среднюю продолжительность жизни в России
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    28 марта 2026, 14:35 • Новости дня

    При атаке ВСУ на авто в Запорожской области погибла женщина

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по автомобилю в Запорожской области погибла женщина, а мужчина и ребенок получили травмы и госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Бурчак Михайловского муниципального округа Запорожской области, сообщил в Max Балицкий.

    По его словам, в результате этого удара пострадала молодая семья с маленькими детьми.

    В машине находились мужчина 1999 года рождения, женщина 2000 года рождения и двое детей, родившихся в 2020 и 2022 годах. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Мужчина и младший ребенок сейчас находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Второй ребенок не пострадал в результате атаки. Балицкий подчеркнул, что семье будет предоставлена вся необходимая помощь. Ситуация находится на контроле местных властей.

    Ранее в результате атаки украинского беспилотника на Ярославскую область погиб ребенок.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области, где пострадали две женщины. Одна из пострадавших после этого удара скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    В Москве представили доклад о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    В Тбилиси призвали к полному разрыву с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной в случае назначения разыскиваемого Тбилиси беглого генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола, о чем сообщили украинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это будет не простым кадровым решением, а политической пощечиной Грузии, ее продуманным публичным и циничным оскорблением, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре.

    По его словам, в случае назначения Адеишвили Киев пересечет все «красные линии».

    Давид Картвелишвили напомнил, что постоянно упрекаемая Украиной Грузия сохраняет формат «односторонней дружбы».

    «Однако на такую пощечину необходим принципиальный ответ, – считает аналитик. – Жесткий, системный, чтобы показать готовность к контрмерам на игнорирование твоих интересов».

    Эксперт уверен, что назначение Адеишвили главой украинского офиса Интерпола дает Грузии все основания «полностью пересмотреть отношения с Украиной вплоть до прекращения «односторонней дружбы».

    «Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», – заявил член «Силы народа».

    Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    28 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

    «В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», – сообщил Евраев в Max.

    Погиб ребенок, находившийся в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.

    «Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», – заявил Евраев.

    Он указал, что подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность на местах. Власти предупреждают о возможном нахождении на территории региона фрагментов сбитых беспилотников и призывают граждан не прикасаться к ним, не использовать рядом телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112. Угроза сохраняется, жителям рекомендовано ждать сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области. Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины
    Киев пожаловался в Springer Nature на «неправильную карту» Украины
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Умер режиссер Олег Шухер
    Россияне назвали желаемый размер пенсии

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана

    Ровно месяц длится совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В результате ударов ликвидировано высшее руководство Исламской республики и нанесен серьезнейший урон ее военной инфраструктуре. Но добиться капитуляции Тегерана так и не удалось. Почему конфликт развивается по непредсказуемому для США сценарию и ждать ли эскалации качественно иного уровня? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

