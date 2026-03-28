Генштаб освободил добровольцев ДНР и ЛНР от призыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цимлянский отметил: «Еще одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом »Об обороне«, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождаются от призыва на военную службу».

Вице-адмирал уточнил, что на время пребывания в добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва. Кроме того, он сообщил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Все призывники будут служить только на территории России, за исключением этих регионов.

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от срочной службы добровольцев, более шести месяцев участвовавших в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил о непривлечении призывников к участию в спецоперации на Украине и об их службе только на территории России.