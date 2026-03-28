«Никкей» сообщила о списании всех тральщиков США к 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС США планируют в 2027 году списать последние четыре оставшихся минных тральщика, которые сейчас размещены на базе Сасэбо на японском острове Кюсю, передает ТАСС. Вместо них предполагается использовать многоцелевые боевые корабли прибрежной обороны с металлическими корпусами, однако такой вариант делает их уязвимыми для мин. Для разминирования Пентагон рассчитывает задействовать вертолеты и дроны, но их реальная эффективность остается под вопросом, отмечает газета «Никкэй».

В то же время у ВМС Японии имеется 16 тральщиков, девять из которых имеют деревянные и семь пластиковые немагнитные корпуса, а также две плавучие базы для автономного проведения операций по разминированию. Эти суда способны уничтожать все виды мин и действовать на протяжении длительного времени без поддержки с берега.

В интервью газете «Асахи» эксперт из американского Института исследований внешней политики Эмма Солсбери заявила: «Ормузский пролив может быть легко заминирован иранскими силами, а ВМС США не имеют потенциала для успешной очистки этого маршрута». Она добавила, что сейчас Соединенные Штаты зависят от возможностей других стран и членов НАТО, однако европейские союзники не соглашаются направлять свои силы для участия в операциях в Ормузском проливе. Япония уже намекала на готовность отправить свои тральщики после завершения военных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о наращивании минно-тральных сил на фоне планов США вывести такие корабли из эксплуатации к 2027 году.

Американские военные сосредоточили усилия на уничтожении иранских минных заградителей для предотвращения возможного блокирования Ормузского пролива.

Корабли ВМС США USS Tulsa и USS Santa Barbara появились в малайзийском порту Пенанг и тем самым оставили Ормузский пролив без необходимого противоминного прикрытия.