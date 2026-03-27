Орбан заявил о вывозе миллиардов долларов и золота с Украины на Запад

Tекст: Тимур Шайдуллин

Миллиарды долларов, предназначенных для Украины, в нарушении закона возвращались на Запад по указанию украинского руководства. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к последним расследованиям о финансовых потоках между Украиной и Западом, передает ТАСС.

В своем видеообращении на телеканале М1, Орбан отметил: «Кампанию демократов финансировали за счет украинских средств. То же самое сейчас происходит в Венгрии. Они хотят проукраинское правительство, посылают украинских агентов, помогают проукраинской оппозиции».

Орбан сослался на публикацию Just the News, где сообщается, что украинские власти планировали вернуть в Вашингтон сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков, выделенных на проекты чистой энергетики.

Премьер добавил, что это подтверждается перехватом десятков миллионов долларов, евро и золотых слитков, которые сотрудники украинского «Ощадбанка» перевозили через Венгрию. Он подчеркнул, что расследование дела «украинского золотого конвоя» показало: деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно, причем значительная их часть попадала в США.

По словам Орбана, Владимир Зеленский расплачивался украинским золотом и валютой с теми, кто поддерживает военные действия Украины. Орбан подчеркнул, что в Венгрии подобным схемам будет положен конец.

Ранее Орбан потребовал от Владимира Зеленского немедленно вывести сотрудников и агентов украинских спецслужб из Венгрии. Также он рассказал, как собирается защищать Венгрию от действий Украины в случае победы на выборах, подчеркнув, что гражданам предстоит выбрать между провенгерским и проукраинским правительством.

До этого венгерское правительство остановило экспорт газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».