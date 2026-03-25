Ветераны армии США возмутились мемами Белого дома об Иране

Ветераны армии США раскритиковали мемы Белого дома об Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих в США выступили с критикой в адрес Белого дома из-за размещения в социальных сетях развлекательных видео и мемов* о противостоянии с Ираном, пишет The Washington Post.

Собеседники издания отметили, что команда президента превращает военный конфликт в шоу, монтируя видеоролики с кадрами ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментами из мультфильмов и компьютерных игр.

Подчеркивается, что публикации подобных видеоматериалов зачастую совпадали с сообщениями о новых жертвах среди американских военных. Так, после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео с взрывами и кадрами из видеоигры.

В администрации президента заявили, что подобная стратегия выбрана для демонстрации мощи вооруженных сил США и выражения гордости за успешное проведение военной операции, уточняет издание.

Ранее в среду сообщалось, что около 290 американских военных пострадали за время войны с Ираном. А накануне стало известно, что Пентагон намерен направить 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в США начали искать виновных в неудачной операции против Ирана и назначили виновной израильскую разведку «Моссад».