Ветераны армии США возмутились мемами Белого дома об Иране
Ветераны армии США раскритиковали мемы Белого дома об Иране
Администрация президента США столкнулась с резкой критикой от ветеранов и родственников погибших военнослужащих из-за публикации мемов* о конфликте с Ираном.
Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих в США выступили с критикой в адрес Белого дома из-за размещения в социальных сетях развлекательных видео и мемов* о противостоянии с Ираном, пишет The Washington Post.
Собеседники издания отметили, что команда президента превращает военный конфликт в шоу, монтируя видеоролики с кадрами ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментами из мультфильмов и компьютерных игр.
Подчеркивается, что публикации подобных видеоматериалов зачастую совпадали с сообщениями о новых жертвах среди американских военных. Так, после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео с взрывами и кадрами из видеоигры.
В администрации президента заявили, что подобная стратегия выбрана для демонстрации мощи вооруженных сил США и выражения гордости за успешное проведение военной операции, уточняет издание.
Ранее в среду сообщалось, что около 290 американских военных пострадали за время войны с Ираном. А накануне стало известно, что Пентагон намерен направить 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в США начали искать виновных в неудачной операции против Ирана и назначили виновной израильскую разведку «Моссад».
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента