    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    Анонсирован предстоящий визит Лукашенко в КНДР
    МВД выступило с заявлением о штрафах с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    МИД Ливана отозвал посла из Ирана
    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    Для женщин с детьми до трех лет отменен испытательный срок при приеме на работу
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    12 комментариев
    24 марта 2026, 18:40 • Новости дня

    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»

    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД Мария Захарова резко осудила акцию, устроенную в киевском баре к годовщине трагедии в «Крокус Сити Холле».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала акцию в одном из баров Киева, посвященную годовщине теракта в «Крокус Сити Холле». В своем сообщении в Telegram-канале Захарова написала: «Террористические ублюдки».

    Атака на «Крокус Сити Холл» произошла в марте 2024 года, жертвами стали 149 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заведение общепита «Офензива» в Киеве «отметило» годовщину трагедии в «Крокус Сити Холле» специальным меню закусок и алкоголя.

    Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного заключения, при этом 15 человек осуждены на максимальный срок.

    Четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были приговорены к пожизненному сроку, вина всех обвиняемых признана в полном объеме.

    24 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите трудовых прав работающих матерей

    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите прав работающих матерей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока, что позволит усилить социальные гарантии для молодых мам, закон приняла Госдума во втором и третьем чтении.

    Закон о дополнительной защите трудовых прав матерей, возвращающихся к работе после декретного отпуска, во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает сайт «Единой России».

    Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года и коснется женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Запрет на испытательный срок при приеме на работу будет продлен на этот период, а не только до полутора лет, как ранее.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила: «В логике трудового законодательства сегодня – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех, а не до 1,5 лет». Она напомнила, что и сейчас законодательство предусматривает ряд гарантий, среди которых невозможность увольнения по инициативе работодателя женщин с ребенком до трех лет и сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком.

    Зампред Госдумы Анна Кузнецова подчеркивала, что поддержка семей с детьми является приоритетом для фракции «Единой России» и задачей, поставленной Президентом.

    По данным на сегодняшний день, примерно 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76% возвращаются к прежнему работодателю, в то время как почти четверть предпочитают сменить место работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» поддержала инициативу об отмене испытательного срока для женщин с детьми до трех лет.

    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    24 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники правоохранительных органов перекрыли в Москве канал поставки 504 взрывных устройств, которые под видом гуманитарной помощи планировали отправить российским военным, сообщили в ФСБ.

    В столице обезвредили злоумышленника, получившего посылку с замаскированной взрывчаткой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Груз прибыл из Польши транзитом через Белоруссию и предназначался для отправки в зону спецоперации. Подозреваемым оказался иностранцем 1994 года рождения. Его задействовали спецслужбы Украины в контрабанде средств поражения в Россию.

    По заданию куратора мужчина забрал в логистической компании 504 самодельных устройства, спрятанных в обувные аксессуары с подогревом. Смертоносную посылку планировали переправить в воинские части под видом гуманитарной помощи.

    Специалисты выяснили, что мощность каждой бомбы составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении к питанию, что при использовании приводит к отрыву конечности.

    До этого ФСБ предотвратила планируемую киевским режимом атаку в Москве и Подмосковье с использованием дронов.

    В 2025 году ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюмерных наборов.

    24 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    @ Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Провал судебной реформы, поддержанной лишь 46% граждан, стал первым серьёзным поражением для правительства Мелони и встряхнул политическую сцену Италии, пишет Politico.

    Аура политической неуязвимости главы правительства разрушена после неудачного голосования, пишет Politico. Против предложенных изменений высказались 54% граждан, при этом явка составила внушительные 59%.

    Сама премьер-министр попыталась сохранить лицо и приняла выбор народа. «Итальянцы решили, и мы будем уважать это решение», – заявила Мелони в видеообращении. Она признала горечь от упущенной возможности, но пообещала продолжать работу с решимостью.

    Оппозиция восприняла итоги референдума как сигнал к началу атаки на позиции кабинета министров. Бывший премьер Маттео Ренци предрек Мелони статус «хромой утки», а лидер демократов Элли Шляйн выразила уверенность в победе на следующих выборах.

    Отвергнутый законопроект предполагал разделение карьерных путей судей и прокуроров, а также изменение органов надзора.

    Власти называли реформу шансом исправить политизированную систему, мешающую управлению страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.


    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном

    Ynet: США хотят урегулировать конфликт с Ираном до 9 апреля

    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассчитывают урегулировать конфликт с Ираном к 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

    В сообщении Ynet отмечается, что американцы выбрали именно эту дату как день окончания военных действий, ведя до нее активные переговоры, передает «Коммерсант».

    Как уточняет источник портала, завершение конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США посетить Израиль на празднование Дня независимости, которое пройдет 21-22 апреля. По словам собеседника, визит может быть приурочен к вручению американскому лидеру высшей государственной награды страны – Премии Израиля.

    Также издание сообщает, что на этой неделе должны пройти переговоры между США и Ираном в Пакистане.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    Компания «Бюро 1440» успешно запустила 16 спутников группировки «Рассвет»

    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    23 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин предложил расширить полномочия Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.

    Речь идет о случаях, когда граждане получают дополнительный доход на банковские карты от других физлиц, но не платят налоги с этих сумм, передает РБК. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что такой доход часто оказывается вне налогового контроля. Сейчас ФНС может запросить банковские выписки только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Деньги, переведенные физлицам безвозмездно, не облагаются налогами, однако под эти переводы часто маскируются платежи по возмездным сделкам.

    Проект предусматривает, что ЦБ будет обязан делиться с налоговой данными о переводах по счетам и картам, если выявлен риск получения систематического дохода. Критерии и порядок передачи такой информации определят ФНС и Банк России в отдельном соглашении. Налоговая сможет запрашивать данные об открытии и закрытии счетов у физлиц, не зарегистрированных как предприниматели, а также об их праве использовать карты и электронные кошельки.

    В инициативе уточняется, что передача данных затронет как полностью идентифицированных клиентов, так и тех, кто пользуется упрощенной идентификацией. Кроме того, ФНС будет направлять регулятору сведения о категориях доходов физлиц, однако детали этого понятия в записке не раскрыты. Ранее инспекторы могли получить информацию о финансовых операциях только в рамках налоговых проверок и при наличии мотивированного запроса согласно статье 86 Налогового кодекса.

    В феврале в управлении ФНС по Москве сообщили, что в столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    В ЕС упрекнули Германию за строительство «Северного потока»

    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта

    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    24 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    Президент Владимир Путин пояснял, что Россия привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатией, но киевский режим к этому не готов, пояснил Небензя, передает ТАСС.

    «Науськиваемый своими европейскими друзьями, [киевский режим] собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», – сказал постпред.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Небензя допускал возможность вынесения договоренностей Москвы и Киева на утверждение Совбеза ООН.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    @ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    24 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ближневосточные государства перешли к массовым закупкам южнокорейских комплексов Cheongung, которые не уступают американским системам Patriot, но стоят в четыре раза дешевле, пишут СМИ.

    Обострение ситуации вокруг Ирана подтолкнуло регион к выбору южнокорейских средств ПВО, передает Bloomberg.

    Корейская ракета Cheongung стала выгодной альтернативой системе Patriot, она демонстрирует схожую боевую эффективность при значительно меньшей цене.

    «Страны Ближнего Востока сейчас выстраиваются в очередь за южнокорейскими ракетами», – заявил министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль.

    Он отметил, что заказчики запрашивают оружие из-за высокой точности, превышающей 90% при перехвате баллистических целей.

    Ключевым фактором стала стоимость боеприпаса, которая составляет около 1 млн долларов. Это лишь четверть от цены американской ракеты Patriot PAC-3, ее оценивают в 4 млн долларов.

    Первыми эти перехватчики приобрели ОАЭ в 2022 году, позже контракты подписали Саудовская Аравия и Ирак. Американские заводы не успевают восполнять дефицит ракет, а существенное увеличение производства в США ожидается только к 2030 году.

    Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея на фоне обострения на Ближнем Востоке тайно направила в ОАЭ дополнительные ракеты для комплексов «Чхонгун-2». США из-за эскалации конфликта с Ираном запросили у Сеула комплексы Patriot для переброски в регион. Массовое применение Тегераном недорогих дронов истощило американские запасы дорогостоящих боеприпасов ПВО.

    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21
    Reuters: Китай создает карты морского дна для возможной войны с США
    На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    В России решили создать единый реестр авиадебоширов
    Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

      День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

      2 комментария
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      США попали в одну ловушку с Наполеоном

      Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Люди устали от искусственной музыки

      Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

      12 комментариев
    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации