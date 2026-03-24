Кремль напомнил о необходимости проведения выборов на Украине
Вопрос о проведении выборов на Украине по-прежнему остается на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Киевскому режиму предстоит решить вопрос легитимизации своей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, тема выборов на Украине остается актуальной, и нынешним властям необходимо определиться с форматом продления полномочий главы государства.
Песков также прокомментировал публикации о якобы невозможности проведения президентских выборов на Украине в 2026 году. Он отметил, что официальной отмены голосования пока не было, а подобные сообщения скорее являются рассуждениями в медиа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев.