Россиян предупредили о штрафах за хранение старой мебели на балконах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жителям многоквартирных домов напомнили о возможности получить штраф до 15 тыс. рублей за хранение старой мебели на балконе, сообщает РИА «Новости».

По словам члена комиссии ОП РФ Евгения Машарова, подобные действия нарушают правила пожарной безопасности, поскольку «старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон». Захламлённые балконы также могут затруднить эвакуацию в случае пожара.

Машаров уточнил, что балконы подчиняются общим правилам эксплуатации многоквартирных домов. Согласно строительным нормам, максимально допустимая нагрузка на балконную плиту составляет 200 килограммов на квадратный метр. Если превысить эту норму, есть риск обрушения бетонной плиты.

Кроме того, за загромождение балкона может быть наложен дополнительный штраф по ст.7.21 КоАП РФ – от 1 до 1,5 тыс. рублей. Статья предусматривает ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Эксперт добавил, что на балконе допускается хранить велосипед, лыжи, комнатные растения и мебель для отдыха, так как подобные вещи не представляют опасности и не нарушают установленные нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент Ольга Леонова напомнила собственникам жилья о штрафах до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Пресс-служба МЧС сообщила о запрете на хранение велосипедов и колясок на путях эвакуации.

Эксперт Виктор Федорук предупредил о наказании за неправильную установку входных дверей в квартирах.