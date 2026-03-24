Мирошник сообщил о гибели железнодорожников в ДНР при ударе ВСУ
Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе Вооруженных сил Украины по локомотивному депо Волновахи Донецкой Народной Республики, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник сообщил, что машинист тепловоза и его помощник погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по локомотивному депо Волновахи в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
Дипломат уточнил, что инцидент произошёл на минувшей неделе. По его словам, атака была совершена по железнодорожной инфраструктуре, и в результате погибли двое железнодорожников в возрасте 40 и 35 лет.
Мирошник добавил, что у обоих погибших остались несовершеннолетние дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике двое работников депо Волноваха погибли в результате удара Вооруженных сил Украины.
ФГУП «Железные дороги Новороссии» сообщило о представлении погибших машиниста Максима Челгия и его помощника Александра Лисовина к государственным наградам и о материальной помощи их семьям.
Украинские боевики ранее нанесли удары по железнодорожным составам в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста и пострадали другие железнодорожники.