Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирошник сообщил, что машинист тепловоза и его помощник погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по локомотивному депо Волновахи в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что инцидент произошёл на минувшей неделе. По его словам, атака была совершена по железнодорожной инфраструктуре, и в результате погибли двое железнодорожников в возрасте 40 и 35 лет.

Мирошник добавил, что у обоих погибших остались несовершеннолетние дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике двое работников депо Волноваха погибли в результате удара Вооруженных сил Украины.

ФГУП «Железные дороги Новороссии» сообщило о представлении погибших машиниста Максима Челгия и его помощника Александра Лисовина к государственным наградам и о материальной помощи их семьям.

Украинские боевики ранее нанесли удары по железнодорожным составам в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста и пострадали другие железнодорожники.