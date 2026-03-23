Неизвестные установили копию ворот Освенцима у налоговой инспекции в Баварии
Злоумышленники разместили перед административным зданием в городе Эггенфельден деревянную конструкцию с лозунгом «Труд делает свободным» и нацистской символикой.
У входа в налоговую инспекцию города Эггенфельден в Баварии была обнаружена деревянная копия ворот концлагеря Освенцим с надписью «Труд делает свободным». По бокам конструкции злоумышленники прикрепили шарниры, чтобы облегчить переноску ворот. В надписи, как и на оригинале, была перевернута буква «B», передает ТАСС.
Внутри боковых стоек были вставлены свастики, что квалифицируется как использование антиконституционной символики. По данным полиции, следователи рассчитывают установить личности причастных по отпечаткам пальцев, найденным на месте происшествия. Расследованием занимается отдел по вопросам госбезопасности.
В налоговой инспекции отметили, что не знают, кто мог совершить этот поступок. Первый бургомистр Эггенфельдена Мартин Бибер заявил: «Это произошло как гром среди ясного неба. Мы и понятия не имеем, кто мог бы такое совершить».
В Германии фраза «Труд делает свободным» не запрещена напрямую, однако в сочетании со свастикой и стилизацией под ворота Освенцима возникает подозрение в разжигании межнациональной розни. В связи с этим возбуждено уголовное дело.
