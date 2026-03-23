Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.3 комментария
Прицеп с американским танком загорелся на трассе в Германии
Sachsische Zeitung: Прицеп с американским танком загорелся на трассе в Германии
Прицеп грузового автомобиля с американским танком загорелся на автостраде неподалеку от города Хайнихен в федеральной земле Саксония, пишет Sachsische Zeitung.
По данным Sachsische Zeitung, инцидент произошел в ночь на понедельник, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.
По данным полиции, причиной возгорания, предположительно, стала техническая неисправность. «В настоящее время мы исходим из того, что причиной возгорания стала техническая неисправность», – приводит издание слова представителя местной полиции. По предварительной версии, после того как лопнула одна из шин прицепа, начался пожар.
Водителю удалось доехать до ближайшей стоянки, где огонь пытались ликвидировать свыше 50 сотрудников экстренных служб. На время тушения место происшествия было полностью оцеплено.
Власти района Средняя Саксония оценили предварительный ущерб в 25 тыс. евро. Как уточнили в местной администрации, на танке обнаружены видимые повреждения, однако их точный масштаб предстоит установить по итогам дальнейшей экспертизы.
Ранее пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.