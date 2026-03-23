NYT: Афганцы бегут из Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Война в Иране привела к массовому возвращению афганцев домой, пишет The New York Times.

По данным Международной организации по миграции ООН, только за первые две недели марта через границу вернулось более 70 тыс. человек, среди которых студенты, рабочие и семьи. Афганцы стремятся уйти от опасности американско-израильских ударов в Иране, однако возвращаются в страну, где продолжается другой вооруженный конфликт и сохраняются жёсткие ограничения со стороны властей.

Фатима Саджади, 26-летняя аспирантка из Ирана, рассказала: «Мы хотели переждать войну, но через три недели страх перевесил», – и добавила, что Иран стал для неё невозможным после эвакуации общежития и закрытия университета. Многие возвращающиеся опасаются будущего в Афганистане: почти половина населения нуждается в гуманитарной помощи, женщины лишены прав на работу и свободное передвижение, а города в последние недели подвергаются авиаударам со стороны Пакистана.

Хотя официально торговля между Ираном и Афганистаном продолжается, многие водители утверждают, что поставки импортных товаров прекратились, а денежные переводы из Ирана стали невозможны из-за перебоев со связью. Это лишает афганские семьи, оставшиеся на родине, единственного источника дохода – ежемесячных переводов. По словам представителей ООН, страна уже находится на пределе возможностей по приёму возвращающихся.

Экономика Афганистана переживает серьёзное давление: после массовых высылок афганцев из Ирана и Пакистана в прошлом году, резко вырос спрос на жильё, а рост внутреннего валового продукта на 4,3% сопровождался снижением доходов на душу населения на 4%. Эксперты отмечают, что благодаря работе и переводам из Ирана поддерживалась хоть какая-то стабильность, и утрата этой поддержки может привести к новому экономическому кризису.

Многие афганцы возвращаются отмечать Ид аль-Фитр, но большинство – из-за страха и неуверенности. Попав обратно домой, люди сразу сталкиваются с ограничениями: студенткам отказывают в билетах на автобус без сопровождения мужчины, а студенты теряют годы образования. «Мы потеряли три года», – жалуется Джавид Арвати, вынужденный оставить учёбу в Тегеране, тогда как девушки, такие как Саджади, отмечают, что полученные знания невозможно применить в условиях нынешнего устройства Афганистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти ранее призвали несколько миллионов афганских мигрантов покинуть страну под угрозой арестов.

Эксперты связывали депортацию с массовым сотрудничеством переселенцев с израильской разведкой «Моссад».

