  Минобороны сообщило о взятии Потаповки в Сумской области
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бабкина сообщила о запуске нового проекта с Бузовой
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    Стубб перечислил претензии к новому типу гегемонии США
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    22 марта 2026, 14:18 • Новости дня

    Reuters: Сбой работы Patriot привёл к взрыву и раненым в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой при запуске противоракеты американской системы ПВО Patriot мог стать причиной взрыва в Бахрейне 9 марта, который привел к ранению 32 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

    Сбой при запуске противоракеты американской системы ПВО Patriot стал возможной причиной взрыва в Бахрейне 9 марта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, в результате инцидента пострадали тридцать два человека.

    Представитель бахрейнских властей заявил, что ракета успешно перехватила воздушную цель, однако США и Бахрейн не предоставили доказательств участия иранского беспилотника в произошедшем. Reuters сообщает, что ему не удалось установить наличие дронов в небе над районом Ситра в момент взрыва.

    Эксперты Миддлберийского института международных исследований в Монтерее считают, что ракета была пущена из батареи Patriot, управляемой США, примерно за семь километров к юго-западу от места взрыва. По их мнению, противоракета должна была поразить цель на малой высоте и взорвалась в полете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время ночного налета беспилотников на территорию Бахрейна снаряд американского комплекса Patriot рухнул на жилой квартал в Манаме и ранил десятки человек, по данным иранских СМИ. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о ранениях мирных жителей и повреждении домов в Ситре в результате падения ракеты из ЗРК Patriot на жилой район. Главное командование сил обороны страны заявило о перехвате и уничтожении 95 иранских ракет и 164 беспилотников с начала эскалации атак на королевство.

    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    22 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

    «Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае попытки США установить контроль над островом Харк в Персидском заливе, иранские союзники готовы дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщило агентство Tasnim.

    Источник Tasnim заявил, что США получат беспрецедентный ответ в случае попытки военного захвата острова Харк в Персидском заливе. В качестве одной из возможных мер собеседник агентства назвал создание опасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, что может затронуть американские интересы в регионе, передает ТАСС.

    По словам источника, в случае эскалации ситуация для американских военных в регионе существенно осложнится, и ось сопротивления может задействовать дополнительные меры.

    К неформальному альянсу «ось сопротивления» относятся враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном, включая йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое уже атаковало суда в Красном море.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания «Исламского совета» для обеспечения региональной безопасности.

    Представитель иранского Генштаба Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты Ближнего Востока в «горы пепла» при атаке на остров Харк.

    Глава Минэнерго США Крис Райт опроверг информацию об ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.

    22 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. При этом в США и Израиле также опасаются вступления хуситов в войну.

    Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

    В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

    При этом опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший логистический маршрут, соединяющий Красное море и Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе.

    21 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом для Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

    По словам Диесена, ракетный удар Ирана по британской военной базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, вызвал обеспокоенность в европейских странах из-за его масштабов, передает РИА «Новости».

    «Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», – написал в соцсети профессор.

    Диесен считает, что страны Европы должны учитывать этот фактор и переходить к дипломатии и деэскалации, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Автор подчеркнул, что действия Ирана вызвали панику среди западных государств, поскольку продемонстрировали новые возможности Тегерана в военной сфере.

    Ране Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Эксперт Кирилл Семенов рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США.

    21 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России резко осудил удар по ядерному объекту в Натанзе и предупредило о рисках масштабной катастрофы.

    Москва назвала атаку на предприятие по обогащению урана в Натанзе бесцеремонным нарушением международного права, а также уставов ООН и МАГАТЭ.

    В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства подчеркивается, что удары американско-израильского тандема по иранским военным, гражданским и ядерным объектам продолжаются, несмотря на заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана после июньских авиаударов прошлого года.

    Российская сторона считает действия, подобные атаке на Натанз, безответственными и способными привести к катастрофе регионального масштаба. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: «Безответственные действия, подобные атаке на объект в иранском Натанзе, создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока».

    Ведомство призвало руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку случившемуся, отметив, что такие удары ведут к дальнейшему разрушению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    Утром по урановому комплексу в Натанзе США и Израиль нанесли удар, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло.

    На территории объекта Талеган-2 после авиаудара обнаружили три мощных и точных воронки, что свидетельствует о применении особо тяжелых бункерных бомб.

    В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан повредили предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке крайне напряженной.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    22 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США готовы «свернуть» войну с Ираном и передать «другим странам» заботу о проблемах Ормузского пролива.

    По словам главы Белого дома, другим странам придется охранять и обеспечивать порядок в Ормузском проливе по мере необходимости, после того как атаки США на страну побудили Иран наносить ответные удары по судам в этом важнейшем мировом судоходном маршруте.

    США окажут помощь, «если их попросят», но «в этом не должно быть необходимости», заявил он.

    «Мы очень близки к достижению наших целей, поэтому рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», – написал Трамп в Truth Social.

    По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости другими странами, которые его используют, но США среди них не будет.

    «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но это не должно быть необходимым после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция», – написал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные лица США и Израиля  сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана. Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    21 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям, которые будут ощущаться в мире продолжительное время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что последствия действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут ощущаться очень долго, передает РИА «Новости».

    «При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», – заявил Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

    Лавров подчеркнул, что Вашингтон пытается вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве только на своих условиях, а сейчас Москва не видит стремления США уважать российские интересы.

    Министр указал, что Соединенные Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что, по его мнению, свидетельствует об открытых претензиях на глобальное энергетическое доминирование.

    Лавров также назвал происходящее возвращением к эпохе, когда международные отношения строились без каких-либо рамок и договоренностей, а интересы США ставились выше всего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Также Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке.

    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.

    21 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Великобритания отказалась предоставлять США свою базу Акротири на Кипре для нанесения ударов по иранской территории, изменив прежние договорённости.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении канцелярии Даунинг-стрит говорится: «Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона».

    Инцидент с ударом беспилотника по объекту Акротири произошёл в начале марта. После этого Кипр выразил недовольство, а Великобритания усилила военное присутствие, направив к острову корабли и средства ПВО. Позднее в Лондоне уточнили, что дрон прилетел, вероятно, из Ливана или Ирака, а не из Ирана.

    Президент Кипра в среду назвал военные базы Британии на острове пережитком колониализма и пообещал поднять вопрос об их будущем в переговорах с Лондоном. Напомним, что Великобритания сохранила за собой базы Акротири и Декелия после провозглашения независимости Кипра в 1960 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис назвал присутствие британских военных баз на острове пережитком колониализма.

    Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с объекта Акротири после удара иранского беспилотника.

    До этого премьер-министр Кир Стармер объявил о готовности предоставить США эти базы для подготовки атак на Иран.

    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восстановление судоходства в Ормузском проливе возможно лишь при условии прекращения военных ударов по Ирану со стороны США и Израиля, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Вашингтон и Тель-Авив обязаны остановить военные действия для стабилизации обстановки, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Araby.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул: «Для восстановления нормальной ситуации в регионе [Персидского] залива и Ормузском проливе необходимо прекращение американских и израильских атак».

    Ранее, 2 марта, генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупреждал о возможном закрытии водного пути из-за военной операции. Через этот маршрут проходит около пятой части всего мирового экспорта нефти.

    5 марта глава иранской дипломатии уточнил текущий статус транспортного коридора. По его словам, пролив физически не перекрыт, однако капитаны танкеров сами отказываются от рискованного маршрута, опасаясь попасть под перекрестный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    Затем командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии прохода для флота США и Израиля.

    21 марта 2026, 23:56 • Новости дня
    ОАЭ и 21 государство выступили с заявлением по Ормузскому заливу

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа стран во главе с ОАЭ выступила против иранских атак на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии от атак Ирана.

    «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.

    Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».

    Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.

    Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства  (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и  заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.

    «Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.

    В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.

    Совместное заявление подписали: Объединенные Арабские Эмираты, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 стран призвали Иран прекратить атаки на соседние страны. Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    21 марта 2026, 16:29 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    США, заботясь лишь о собственных интересах, готовы использовать перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

    Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

    Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

    «Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.

    21 марта 2026, 15:01 • Новости дня
    Иранские военные сбили израильский истребитель F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский истребитель F-16 был сбит над центральной частью Ирана минувшей ночью, став третьей крупной потерей ВВС Израиля за последнее время.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о перехвате иностранного военного борта. Сведения об уничтожении летательного аппарата распространило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Уточняется, что израильский истребитель F-16 был сбит силами ПВО минувшей ночью над центральными районами страны. Этот самолет стал третьей боевой машиной, потерянной Израилем с момента начала активной фазы противостояния.

    Дополнительные подробности инцидента на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.

    Ранее Тегеран включил крупные американские технологические корпорации в список законных военных целей.

    22 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем обращении пообещал продолжать «наносить удары по врагам на всех фронтах» после того, как десятки человек пострадали в «очень тяжелый вечер» на юге страны.

    Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно,  Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.

    Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.

    «Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.

