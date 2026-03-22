Аэропорт в Жуковском начал принимать и выпускать рейсы по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в канале мессенджера Max о возобновлении работы аэропорта в Жуковском по согласованию.
«Аэропорт Жуковского (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В ведомстве подчеркнули, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы. Силы ПВО уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу. В ночь на воскресенье был ликвидирован летевший на Москву дрон.