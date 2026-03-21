Пентагон сообщил о поражении 8 тыс. целей в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Купер сообщил, что вооруженные силы США с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке нанесли удары по более чем 8 тыс. целей на территории Ирана, в том числе были поражены 130 кораблей, сообщает ТАСС.

По словам Купера, «мы поразили более 8 тыс. военных целей, включая 130 иранских кораблей. Это стало крупнейшим уничтожением военно-морских сил за три недели со времен Второй мировой войны». Такое заявление он сделал в видеообращении, размещённом в социальной сети X.

Кроме того, адмирал отметил, что американские ВВС продолжают обеспечивать воздушное превосходство над Ираном и совершили более 8 тыс. боевых вылетов с начала конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить отправку на Ближний Восток более двух тысяч морских пехотинцев. В районе американского генконсульства в иракском Эрбиле прогремели четыре мощных взрыва. Американские силы ранее поразили свыше семи тысяч целей на иранской территории.