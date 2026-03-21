Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.17 комментариев
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военнослужащих
В ходе боевых действий на Украине подразделения российских группировок нанесли удары по живой силе и технике противника, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество вооружения, включая западные машины и склады боеприпасов.
Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Потаповки, Новой Сечи и Мирополья Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Чугуевым, Песчаным, Колодезным и Избицким.
Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих и американская 155 мм гаубица М114. Уничтожены два склада матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоосиново, Бороваяой, Шийковки Харьковской области, Святогорска и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк и четыре бронемашины. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Ильиновки, Артема и Константиновки ДНР.
При этом противник потерял до 190 военнослужащих, семь бронемашин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и американский бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада мат средств.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Красноярского, Райского, Кутузовки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 11 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Бойково, Лесного, Червоного Яра, Киевского, Долинки и Воздвижевки Запорожской области.
Противник потерял более 305 военнослужащих, три броемашины, станцию РЭБ и склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.
В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. За день до этого они освободили Александровку в ДНР.