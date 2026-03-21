Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Потаповки, Новой Сечи и Мирополья Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Чугуевым, Песчаным, Колодезным и Избицким.

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих и американская 155 мм гаубица М114. Уничтожены два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоосиново, Бороваяой, Шийковки Харьковской области, Святогорска и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк и четыре бронемашины. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Ильиновки, Артема и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял до 190 военнослужащих, семь бронемашин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и американский бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада мат средств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Красноярского, Райского, Кутузовки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 11 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Бойково, Лесного, Червоного Яра, Киевского, Долинки и Воздвижевки Запорожской области.

Противник потерял более 305 военнослужащих, три броемашины, станцию РЭБ и склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. За день до этого они освободили Александровку в ДНР.