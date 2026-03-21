Ветераны СВО провели первый кадровый форум в «Сенеже»
В Солнечногорске завершился форум, на котором впервые встретились представители всех региональных кадровых программ для ветеранов спецоперации, объединив 108 участников из разных областей страны.
Первый Форум участников региональных кадровых программ завершился 20 марта в Солнечногорске на площадке Мастерской управления «Сенеж». Форум объединил 108 ветеранов СВО из разных регионов, среди которых – пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества и 41 участник, награжденный медалью «За отвагу».
Мероприятие проходило с 17 по 20 марта при поддержке Высшей школы государственного управления Президентской академии.
В течение четырех дней участники форума прослушали лекции первых лиц страны, включая первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и помощника президента Владимира Мединского. Также прошли панельные дискуссии и экскурсии в Национальном центре «Россия», а ветераны обменялись опытом с коллегами из федеральной президентской программы «Время героев».
Сергей Кириенко в приветственном слове подчеркнул: «Вы олицетворяете собой всех участников специальной военной операции, настоящих героев, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, встали на защиту страны». Он отметил, что федеральная и региональные кадровые программы созданы по решению президента России, чтобы герои СВО могли реализовать себя на гражданской службе в органах власти разных уровней.
Дмитрий Чернышенко рассказал о значении управленческих практик и важности нацпроекта «Молодежь и дети» для формирования кадрового резерва. Он обратил внимание на то, что одной из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, является раскрытие потенциала каждого человека и развитие его талантов через укрепление традиционных ценностей.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал привлечение ветеранов и участников СВО к гражданской службе серьезной задачей и отметил, что президентские кадровые программы формируют новую элиту страны. Герои России Александр Виселков и Владимир Лысенко в своих выступлениях подчеркнули ценность командной работы, высокий уровень организации и возможность наладить взаимодействие с единомышленниками из других регионов.
Всего в региональных кадровых программах для ветеранов СВО участвуют более 3 тыс. человек, еще 2,2 тыс. смогут приступить к обучению после возвращения из зоны спецоперации. Более 540 слушателей уже заняли новые должности, причем свыше 150 стали депутатами региональных и муниципальных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» за год завершила обучение первой группы из 83 участников. Прием заявок на участие в специальной кадровой и образовательной программе «Время героев» 1 марта 2024 года стартовал по поручению президента России Владимира Путина. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года посетил мастерскую управления «Сенеж», базовую площадку программы «Время героев».