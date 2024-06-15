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    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

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    15 июня 2024, 12:35 • Новости дня

    Путин встретился с участниками программы «Время героев»

    Президент России Путин встретился с участниками программы «Время героев»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж», базовую площадку программы «Время героев», осмотрел новый корпус «Агора» и познакомился с 83 участниками первого отбора образовательного проекта.

    Программа разрабатывается Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина. Президент пообщался с участниками, выслушал их мнения о программе обучения и интересовался их дополнительными запросами.

    Он подчеркнул важность кадров и поддержал идею обучения высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации.

    «Одна из важнейших задач – кадры. Когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях», – заявил российский лидер.

    Обучение стартовало 27 мая с широким спектром занятий и акцентом на командной работе. Программа имеет положительные отзывы участников, а ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил планы по развитию проекта.

    Программу поддерживают такие управленцы, как Максим Орешкин, Денис Мантуров, Дмитрий Медведев и Алексей Лихачев. Андрей Бетин, исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», выразил гордость за реализацию программы в «Агоре» Мастерской управления «Сенеж».

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    14 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе встречи с участниками программы «Время героев», напомнил известную фразу: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    «Что касается целей в жизни – это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть», – процитировал глава государства философа Ивана Ильина, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    14 июня 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Украине возник из-за авантюрной политики Запада, иначе русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать противоречия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы», – передает его слова ТАСС.

    «Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция», – подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что последствия украинского кризиса отзываются по всему миру.

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    14 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе
    Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо постепенно сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, то в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – передает слова Путина ТАСС.

    Президент добавил, что в их присутствии уже сегодня нет особой необходимости. «Оккупация только, вот [и] все», – сказал он.

    Кроме того, добавил глава государства, необходимо активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями.

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    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова начать переговоры, когда Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    Также условием начала переговоров является отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение огня.

    «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», – приводит слова президента ТАСС.

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    14 июня 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин: Попытки изъять активы России не останутся безнаказанными

    Путин: Попытки изъять активы России остаются воровством, они не останутся безнаказанными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Любые попытки западных стран изъять российские активы являются воровством, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты сами отказались от Всемирной торговой организации, но при этом они «выкачивают соки» из Европы.

    Запад в последние годы не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, указал Путин.

    Санкции, торговые войны со стороны Запада ослабили ключевые рыночные институты, он использовал МВФ и Всемирный банк, передергивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга, напомнил Путин.

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    14 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Песков: Предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны

    Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется

    Tекст: Кристина Цыцура

    Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.

    Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    14 июня 2024, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Концепция евроатлантической безопасности больше не актуальна для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замысел евроатлантической безопасности более не актуален для российской стороны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после беседы с президентом Владимиром Путиным.

    В конце XX века Россия находилась «первые пару десятилетий» внутри структур, являвшихся «евроатлантическими по своему характеру», сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    Эти и другие структуры были завязаны на Евроатлантику, они доказали свою несостоятельность из-за «линии США на подчинение всего и вся своей воле».

    Европа стала жертвой такой политики, утратила самостоятельность. Для России больше не актуальна безопасность в евроатлантическом контексте, заключил он.

    Также в пятницу глава МИД заявил, что ведомство исполнит тезисы президента Владимира Путина в дипломатической работе, в том числе по продвижению нового мирного варианта урегулирования конфликта на украинской территории.

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    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

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    Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии

    Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. Его формула во многом повторяет инициативу Москвы 2022 года, которая подразумевала нейтральный статус Украины, однако теперь Киев и Запад должны признать «реалии на земле». Почему эти предложения прозвучали именно сейчас и что будет с Украиной, если мирная инициатива Путина будет отвергнута? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

    Масштабная программа приватизации провозглашена на Украине. Среди разной мелочи типа гостиниц и ликеро-водочных заводов киевский режим готовится пустить с молотка и несколько настоящих жемчужин, поистине уникальных ресурсов. О чем идет речь и кому они в итоге, скорее всего, достанутся? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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