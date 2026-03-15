  ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    15 марта 2026, 09:31 • Новости дня

    Дубль Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Чикаго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Павел Дорофеев забросил две шайбы и помог «Вегасу» одержать уверенную победу над «Чикаго» со счетом 4:0 в матче НХЛ.

    Павел Дорофеев стал главным героем матча между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхокс», сообщает РИА «Новости». Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дорофеев отметился двумя шайбами на 9-й и 33-й минутах, а также укрепил лидерство среди снайперов команды в нынешнем сезоне, доведя свой счет до 34 голов.

    Помимо Дорофеева, результативными действиями отличились Расмус Андерссон и Киган Колесар, забившие на 12-й и 13-й минутах соответственно. Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл отразил 21 бросок по своим воротам, оформив первый «шатаут» в этом сезоне и двенадцатый в карьере. Его признали первой звездой матча.

    После этой победы «Вегас» с 76 очками возглавил таблицу Тихоокеанского дивизиона, а «Чикаго» с 61 очком остался на последнем месте в Центральном дивизионе. Для Дорофеева эта игра стала седьмой в сезоне, когда он набрал два и более очков, что является вторым результатом в истории клуба – только Джонатан Маршессо делал это чаще (10 раз).

    В других матчах дня отличились и другие российские хоккеисты. Андрей Свечников принес «Каролине Харрикейнз» победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2), набрав гол и передачу, а Егора Чинахова из «Питтсбург Пингвинз» отметили за два результативных паса, обеспечивших победу над «Юта Маммот» (4:3). Ян Кузнецов из «Калгари Флэймз», несмотря на результативную передачу, не смог помочь своей команде избежать поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3).

    Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс» отдал голевой пас в матче против «Сан-Хосе Шаркс» (2:4), что позволило ему возглавить список самых результативных новичков нынешнего сезона – на его счету теперь 52 очка (14 голов и 38 передач).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гол Павла Дорофеева помог клубу Vegas одержать победу над Carolina. Дорофеев возглавил список лучших снайперов сезона НХЛ после гола в ворота Boston. Он стал первым из российских хоккеистов, кто оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ.

    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    14 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию

    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент Александр Вучич обвинил Албанию, Хорватию и частично признанное Косово в подготовке совместного нападения на Сербию, указав на их координацию.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия и Албания, являющиеся членами НАТО, вместе с частично признанной Республикой Косово готовят нападение на Сербию.

    В эфире телерадиокомпании RTS Вучич подчеркнул: «Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, они хотят дождаться подходящего момента, когда во всём мире наступит хаос», пишут «Известия».

    В этой связи Вучич подтвердил, что у Сербии есть гиперзвуковые баллистические ракеты CM-400 класса «воздух – земля», способные поражать цели на расстоянии от 200 до 400 км. По его словам, несмотря на наличие такого вооружения, Белград не собирается инициировать нападения на другие страны.

    Президент Сербии добавил, что страна продолжает сотрудничество с НАТО, но при этом будет придерживаться политики военного нейтралитета и не рассматривает возможность вступления в альянс. Вучич отметил, что считает Сербию достаточно сильной, чтобы придерживаться выбранного курса.

    Ранее, в марте 2025 года Белград назвал декларацию Албании, Хорватии и Косова провокацией и угрозой стабильности. Эксперты считают, что соглашение является рычагом давления на Сербию из-за ее позиции по антироссийским мерам в Европе.

    Позже Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.


    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    14 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский рынок труда может эволюционно перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако подобное нововведение затронет не все сферы экономики, считают в Госдуме.

    Переход к четырехдневной рабочей неделе в России произойдет эволюционно и не затронет все отрасли, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА «Новости». По его словам, подобное изменение должно происходить постепенно, без жесткого законодательного регулирования, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

    Депутат отметил: «Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно».

    Часть работников, по мнению Нилова, не сможет перейти на новый формат, однако многие компании начнут активно использовать сокращенную неделю. Он подчеркнул, что компенсировать выпадающие рабочие часы с помощью бюджетных средств или увеличения нагрузки на работодателей невозможно, так как это приведет к инфляции и социальным рискам.

    В качестве решения Нилов предложил компенсировать сокращение рабочих часов за счет внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, на развитие которых государство уже выделяет субсидии. По его словам, переход должен быть постепенным и не должен приводить к снижению заработной платы или производительности труда, а также не должен создавать дополнительных сложностей для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в сентябре 2025 года Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и не затронет все профессии. Он тогда также подчеркнул, что этот процесс должен происходить без давления со стороны государства.

    Позже министр труда Антон Котяков заявил, что из-за нехватки специалистов переход на четырехдневную рабочую неделю на общенациональном уровне невозможен.

    А в феврале академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сокращение рабочей недели в России возможно только при условии внедрения новых технологий для поддержания экономических темпов.


    14 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    Глава OMV: Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. Он напомнил топливный кризис 70-х годов прошлого века, когда европйецам приходилось отказываться от автомобилей. Сейчас ситуация хуже, считает Штерн.

    Как заявил глава OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse, Европе грозит серьезная нехватка топлива из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива».

    Штерн отметил, что мировое потребление нефти составляет около 100 млн баррелей в сутки, а стратегические резервы, введённые на рынок – это только 400 млн баррелей, которых хватит на четыре дня. По его словам, если бы потребовалось заменить объёмы, проходящие через Ормузский пролив, этих запасов хватило бы лишь на 14 дней.

    Он добавил, что никто не может предсказать, как долго продлится кризис, и напомнил, что в 1970-е годы австрийцам приходилось отказываться от автомобилей один день в неделю для экономии топлива. Сейчас, по оценке Штерна, миру не хватает пятой части объёмов нефти, пятой части поставок СПГ и десятой части топлива. Он считает, что подобные меры экономии могут стать актуальными вновь, возможно, потребуется отказаться от использования автомобилей уже два дня в неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив только при оплате нефти юанями. Глава Евросовета выразил тревогу в связи с решением США по российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал остановиться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко публично обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, обвинив его в предательстве и призвав вспомнить прошлое.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщают «Вести».

    Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив к нему фотографию, где они вместе с Орбаном в 1999 году.

    В обращении Ющенко упрекнул Орбана: «Вы предаете не только Украину – вы предаете память своего народа… Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», – написал экс-президент. По его словам, позиция Орбана идет вразрез с исторической памятью венгров.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    14 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения, что победа оппозиции приведет к сближению страны с политикой Венгрии в отношении Брюсселя.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

    Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

    По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

    По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.


    14 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море, нанесен ущерб правому борту судна, члены экипажа не пострадали, сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

    Кикилиас рассказал, что греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море, ущерб нанесен правому борту судна, экипаж не пострадал, передает ТАСС. Он сообщил: «Несколько часов назад в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска атаке подвергся принадлежащий Греции танкер Maran Homer, на борту которого находились 24 моряка – 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, состояние здоровья у всех хорошее».

    По информации ведомства, судно шло из порта Салоники в Новороссийск и на момент атаки было пустым. Танкер находился вне российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума, чтобы забрать груз казахстанской нефти.

    Судоходная компания Maran Tankers Management Inc., управляющая судном, уточнила, что атака произошла около 04:35 по местному времени (01:35 GMT). В результате инцидента зафиксированы лишь незначительные повреждения палубы и оборудования, судно осталось на ходу.

    Танкер был зафрахтован компанией Chevron и уже покинул Новороссийск. Загрязнения окружающей среды не произошло, экипаж находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на танкеры у объектов КТК спровоцировала рост стоимости страховки судов. Танкер Matilda подал сигнал бедствия в Черном море после удара ВСУ. ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море.

    14 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    @ MADE NAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На индонезийском острове Бали появилась устойчивая бизнес-экосистема для русскоязычных, ориентированная на релокантов и туристов, с многомиллионным оборотом, сообщают местные предприниматели.

    На острове Бали за последние годы сформировалась так называемая «русская экономика» с совокупным оборотом, который может достигать миллионов долларов в год. Местные предприниматели сообщили РИА «Новости» , что устойчивое сообщество русскоязычных бизнесов стало заметным явлением на острове.

    Один из бизнесменов, Вадим, занимающийся недвижимостью на острове, рассказал агентству: «Если раньше это были отдельные проекты – кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды».

    Основная часть русскоязычной экономики на Бали сосредоточена вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, онлайн-проектов и креативных индустрий. Отдельные направления, такие как рынок аренды вилл, приносят своим владельцам миллионы долларов оборота в год, а многие компании работают не только на рынки России, но и на международную аудиторию.

    Другой российский предприниматель, управляющий заведениями в сфере развлечений, утверждает, что русскоязычное сообщество стало одним из самых активных на Бали. Он пояснил, что русские открывают рестораны, студии йоги, маркетинговые агентства и часто работают дистанционно на зарубежные компании, расходуя при этом заработанные средства на местные услуги.

    Многие проекты, созданные русскоязычными командами, ориентируются не только на российских клиентов, но и на цифровых кочевников, а также туристов из Европы и Австралии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне на Бали столкнулись с мошенничеством при долгосрочной аренде вилл, когда посредники получают деньги без прав на недвижимость.

    Ранее сообщалось, что в ресторанах Бали в чеках появляются лишние позиции, из-за чего итоговая сумма заказа возрастает.

    Между тем, в субботу стало известно, что российские туристы начали отменять и перебронировать поездки на Бали и в Таиланд из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, теряя при этом десятки тысяч рублей на штрафах.

    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    Российская нефть набирает бешенную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китая уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт

    В пятницу Украина и Румыния заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В нем заявляется о готовности Бухареста и Киева заняться урегулированием приднестровского конфликта, хотя Кишинев и Тирасполь не присутствовали при подписании документа. Кроме того Румыния и Украина намерены обеспечивать «безопасность судоходства в Черном и Азовском морях». Последнее давно уже является внутренним морем России. Что задумали в Бухаресте и Киеве? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

