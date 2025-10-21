Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Каролину»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев внесли значительный вклад в победу Вегаса над Каролиной в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Дорофеев отличился на одиннадцатой минуте, этот гол стал победным для команды, а Барбашев забросил шайбу на пятьдесят второй минуте и также отметился голевой передачей.

В составе Вегаса также отличились Джек Айкел и Вильям Карлссон, у Каролины единственный гол на счету Себастьяна Ахо. В итоге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

После этого матча у Дорофеева стало семь шайб в семи играх сезона, что позволило ему возглавить список лучших снайперов лиги вместе с Шэйном Пинто из Оттавы и Марком Шайфли из Виннипега. Барбашев забил третий гол в сезоне и записал на свой счет пятую результативную передачу.

Вегас набрал 12 очков в семи матчах и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Каролина потерпела первое поражение в сезоне, но продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 10 очками в шести играх. Следующий матч Вегас проведет на выезде против Флориды, а Каролина встретится с Колорадо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорофеев возглавил гонку снайперов сезона НХЛ после заброшенной шайбы в матче против Boston. Дорофеев сделал первый хет-трик среди россиян в новом сезоне НХЛ.