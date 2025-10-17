Дорофеев возглавил гонку снайперов сезона НХЛ после гола «Бостону»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Павел Дорофеев, форвард «Вегаса», вновь отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает ТАСС.

Уже на четвертой минуте он поразил ворота соперника, а также отметился первой результативной передачей в сезоне. Благодаря этой шайбе Дорофеев делит первое место в гонке снайперов с Шейном Пинто из «Оттавы», имея на счету шесть голов в пяти матчах.

Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 6:5. Среди победителей, кроме Дорофеева, заброшенными шайбами отметились Коул Рейнхарт, Джек Айкел, Томаш Гертл и Вильям Карлссон, который оформил дубль. У «Бостона» голы забили Таннер Жанно, Никита Задоров, Давид Пастрняк, Марк Кастелич и Майк Эйссимонт. Задоров забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Айкел стал лидером бомбардирской гонки, набрав 11 очков по системе гол+пас за пять матчей. Вторым в этом списке идут Кирилл Капризов из «Миннесоты», Мартин Нечас («Колорадо») и Вильям Нюландер («Торонто»), у которых по 9 очков после четырех игр.

После пяти матчей «Вегас» с восемью очками занимает первую строчку в Тихоокеанском дивизионе, а «Бостон», имея шесть очков, располагается на четвертом месте Атлантического дивизиона. Следующий матч «Вегас» проведет дома против «Калгари» в ночь на 19 октября, а «Бостон» сыграет на выезде с «Колорадо» в этот же день.

Кроме того, защитник «Каролины» Александр Никишин повторил клубный рекорд по результативной серии на старте дебютного сезона НХЛ, забив первую шайбу за океаном в гостевом матче против «Анахайма». До этого три игры подряд он делал по одной передаче – подобное достижение ранее удавалось только Джейми Макбэйну в сезоне-2009/10. Никишин присоединился к «Каролине» в апреле и уже успел сыграть в Кубке Стэнли. Ранее он выступал в КХЛ за СКА и московский «Спартак» и завоевывал серебро Олимпиады в составе сборной России.

