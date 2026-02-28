35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Депутат парламента Ирана предупредил о возможном падении Израиля после удара
Ответная операция Ирана может закончиться падением израильской государственности, заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.
По его словам, парламент Ирана может рассматривать ответную операцию против Израиля как потенциальный фактор падения государственности последнего, передает ТАСС. Боруджерди заявил: «Надеемся, что эта операция станет началом конца сионистского режима». По мнению депутата, действия США и Израиля приведут к негативным последствиям для обеих стран, и они пожалеют о начале агрессии против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами вооруженных сил США по территории Ирана из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.