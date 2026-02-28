В Бурятии суд вынес условный приговор за попытку вывоза в Китай 15 тонн нефрита

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», прокуратура Бурятии сообщила о вынесении приговора двум жителям Улан-Удэ за попытку незаконного вывоза нефрита через границу.

Мужчины признаны виновными по статьям, связанным с приготовлением к незаконному перемещению стратегически важных ресурсов и незаконным оборотом нефрита.

Следствием установлено, что с февраля по март 2025 года они приобрели 248 глыб необработанного нефрита общим весом более 15 тонн и стоимостью свыше 92 млн рублей на территории Тункинского района.

Камень был упакован и перевезен в Иркутск, где хранился в ангаре для последующей отправки в Китай.

В прокуратуре отметили, что весь изъятый нефрит был конфискован в доход государства.

Суд приговорил обоих обвиняемых к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом по 300 тысяч рублей каждому.

