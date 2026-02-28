Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
В Бурятии суд вынес условный приговор за попытку вывоза в Китай 15 тонн нефрита
В Бурятии двое мужчин получили условные сроки за попытку контрабанды нефрита общей стоимостью более 92 млн рублей.
Как передает РИА «Новости», прокуратура Бурятии сообщила о вынесении приговора двум жителям Улан-Удэ за попытку незаконного вывоза нефрита через границу.
Мужчины признаны виновными по статьям, связанным с приготовлением к незаконному перемещению стратегически важных ресурсов и незаконным оборотом нефрита.
Следствием установлено, что с февраля по март 2025 года они приобрели 248 глыб необработанного нефрита общим весом более 15 тонн и стоимостью свыше 92 млн рублей на территории Тункинского района.
Камень был упакован и перевезен в Иркутск, где хранился в ангаре для последующей отправки в Китай.
В прокуратуре отметили, что весь изъятый нефрит был конфискован в доход государства.
Суд приговорил обоих обвиняемых к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом по 300 тысяч рублей каждому.
