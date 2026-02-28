Пакистан обновил число погибших и раненных в «Талибане» в ходе в столкновений на границе

Как передает РИА Новости, представитель Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что потери афганского «Талибана» составили 297 убитыми и более 450 ранеными.

Он отметил, что армия Пакистана уничтожила 89 афганских контрольно-пропускных пунктов, захватила 18, а также уничтожила 135 танков и бронемашин. По его словам, авиация Пакистана нанесла удары по 29 объектам на территории Афганистана. Ранее сообщалось о 274 убитых афганцах.

Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных 26 февраля вдоль всей линии Дюранда, которая не признана Кабулом. Этот шаг стал ответом на бомбардировки пакистанской авиации афганской территории. В ответ Пакистан открыл огонь и вскоре объявил о «открытой войне» с Афганистаном.

Обострение стало продолжением конфликта между двумя странами, который продолжается с октября 2025 года. Обе стороны неоднократно заявляли о прекращении огня, но до достижения мира на границе дело не дошло. Исламабад обвиняет Кабул в поддержке террористов, однако афганские власти отвергают эти обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Исламабаде подтвердило, что среди граждан России нет пострадавших после вооруженных столкновений на границе Афганистана и Пакистана.

Вооруженные силы Пакистана ликвидировали 274 афганских военных, уничтожили 73 блокпоста и взяли под контроль еще 18. Пакистанская авиация продолжает находиться в воздушном пространстве Афганистана.