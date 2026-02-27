  • Новость часаЭксперт: Попытки навести порядок на афгано-пакистанской границе обречены на провал
    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 14:30 • Новости дня

    Высокий суд Лондона разрешил сжигать Коран ради свободы слова

    Суд Лондона окончательно отменил приговор за сожжение Корана у посольства Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Высокий суд Лондона подтвердил отмену приговора Хамиту Джошкуну, сжегшему Коран у посольства Турции, сочтя его акцию проявлением защищенной законом свободы слова.

    Высокий суд Лондона поддержал решение нижестоящей инстанции об отмене приговора мужчине, осужденному за сожжение Корана, передает РИА «Новости».

    Судьи постановили, что свобода слова включает право выражать взгляды, которые могут оскорбить окружающих.

    «В судебном решении, вынесенном в пятницу, лорд-судья Уорби и госпожа судья Оби поддержали решение об отмене обвинительного приговора», – пишет газета Telegraph.

    Инцидент произошел в феврале, когда 51-летний Хамит Джошкун сжег книгу и выкрикивал антиисламские лозунги. Изначально магистратский суд оштрафовал его на 240 фунтов стерлингов, однако мужчина подал апелляцию. Он настоял на своем праве свободно выражать личное мнение.

    Королевская прокурорская служба пыталась оспорить оправдательный вердикт, указывая на нарушение общественного порядка. Тем не менее, апелляционная инстанция отклонила эти доводы. Критики первого обвинительного приговора сравнивали его с возвращением отмененного закона о богохульстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский суд Саутуарка удовлетворил апелляцию Хамита Джошкуна по делу о сожжении Корана.

    Ранее дидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением священной книги у посольства Турции.

    Американский миллиардер Илон Маск осудил Британию за количество обвинительных приговоров за высказывания в интернете.

    24 февраля 2026, 19:38 • Новости дня
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британские власти вывели нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября следующего года.

    Согласно официальному документу британского Минфина, лицензия, разрешающая операции по «Дружбе», продлена до 14 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Ранее Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (13)
    25 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства

    Власти Молдавии захотели вернуть государству 800 исторических церквей

    В Молдавии заявили о возврате 800 церквей в собственность государства
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 800 православных храмов с историческим статусом вскоре могут сменить владельцев в Молдавии из-за отсутствия у государства ресурсов для их содержания, сообщили в министерстве культуры страны.

    Правительство Молдавии намерено вернуть в собственность государства более 800 православных храмов, имеющих статус исторических памятников. Министр культуры Кристиан Жардан на брифинге сообщил, что у министерства нет возможности управлять всеми этими памятниками, поэтому для них будут подыскиваться новые собственники, но детали он не уточнил, отмечает ТАСС.

    Министр пояснил, что многие из этих церквей находятся в ветхом состоянии и требуют значительных материальных вложений для восстановления. По его словам, решение о судьбе храмов будет приниматься с учетом сложности и деликатности ситуации.

    Ранее оппозиция обвинила правительство правящей Партии действия и солидарности в системном давлении на Митрополию Молдавии – самоуправляемую часть Русской православной церкви. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что раскол православной церкви в стране финансируется правительством Румынии через учрежденную на территории Молдавии Бессарабскую митрополию. Он подчеркнул, что православие в стране подвергается гонениям со стороны президента Майи Санду и ее партии.

    Ранее православная церковь Молдавии заявила о задержаниях и избиениях священнослужителей и прихожан на акции против ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). До этого, в мае 2025 года власти Молдавии запретили архиепископу Маркеллу выезд из страны для паломничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии проводят политику давления на православную церковь по инициативе президента Майи Санду.

    Комментарии (6)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома

    Жителя Новгородской области оштрафовали за проведение коллективных намазов

    Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Суд назначил административный штраф в 5 тыс. рублей мужчине из Валдая за проведение коллективных намазов в частном доме.

    Уроженец Дагестана Абдулхамид Тагиров переоборудовал второй этаж своего дома в Валдае под молельную комнату. Там он проводил обучение и еженедельный пятничный коллективный намаз в присутствии группы верующих, передает РИА «Новости».

    При этом помещение не предназначалось для миссионерской деятельности и не принадлежало официально зарегистрированной религиозной группе. Тагиров не уведомил Минюст о создании и начале работы объединения, что стало нарушением закона.

    Подсудимый признал вину, пояснив, что не знал о необходимости соблюдения подобных формальностей. «Постановлением суда Тагирову Абдулхамиду назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», – гласит решение инстанции.

    Ранее мировой судья в Москве назначил штраф мужчине за совершение намаза в коридоре суда.

    Нижневартовский районный суд принял решение о выдворении иностранца за проведение религиозных обрядов в общежитии.

    Религиовед Роман Лункин предупредил о рисках признания публичной молитвы незаконной миссионерской деятельностью.

    Комментарии (6)
    27 февраля 2026, 11:28 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победа партии «Зеленых» на дополнительных выборах в Манчестере впервые принесла им мандат в Северной Англии и продемонстрировала переток 26% голосов от лейбористов.

    Партия «Зеленых» одержала победу на довыборах в Палату общин Великобритании по округу Гортон и Дентон в Манчестере, передает Bloomberg.

    Кандидат Ханна Спенсер, работающая сантехником, набрала 40,7% голосов, оставив позади кандидата от Reform UK Мэтта Гудвина (28,7%) и представительницу лейбористов Анжелику Стагию (25,4%).

    Победа стала первой для партии «Зеленых» на довыборах и первым их мандатом на севере Англии. Разрыв с лейбористами составил 26%, что стало неожиданностью для политических аналитиков. Теперь у «Зеленых» пять депутатов в парламенте, а у Reform UK – восемь.

    В своей речи Спенсер заявила: «Здесь ясно видно, что люди готовы к переменам. Мы отвергаем партии, которые всегда нас игнорировали, и партии, финансируемые миллиардерами. Сегодня жители выбрали кого-то обычного, вроде меня».

    Поражение лейбористов стало ударом для премьер-министра Кира Стармера: 19 месяцев назад они побеждали в этом округе с разницей в 37%. Впервые за более чем 90 лет часть округа Гортон не будет представлять лейборист.

    Глава лейбористов Анна Терли назвала результат «разочаровывающим» и пообещала продолжить борьбу с кризисом стоимости жизни и инвестировать в госуслуги, отметив, что «политика гнева и простых решений» не поможет решить проблемы. Лидер Reform UK Найджел Фарадж обвинил «Зеленых» в «сектантском голосовании и мошенничестве», ссылаясь на агитацию на языке урду. Наблюдатели из Democracy Volunteers сообщили о высоком уровне «семейного голосования», запрещенного законом, но политолог Роб Форд отметил, что столь крупная победа «Зеленых» не объясняется одним фактором, и назвал реакцию Reform UK «трампистской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лейбористская партия потерпела поражение на местных выборах в Манчестере.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине

    Эксперт Анпилогов: За передачу Киеву ядерной бомбы ООН введет санкции против Британии и Франции

    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине
    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Париж и Лондон решатся передать Киеву свои ядерные боеголовки, то убедить экспертов в том, что это украинская разработка, не получится – изотопный след укажет на истинное происхождение оружия. Более того, такая политика обернется для Британии и Франции санкциями со стороны мирового большинства. Об этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя сообщения СВР о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой.

    «Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие. Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он. Если бы такие процессы запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации.

    Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает провальными. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 1970-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское "вундерваффе"», – указал спикер.

    Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронит саму концепцию нераспространения ядерного оружия. «Это стало бы прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга, – подчеркнул эксперт. – Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя».

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

    По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он.

    В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

    Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

    В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

    В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

    Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

    Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

    А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить ЯО на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Борис Джонсон заявил об огромных потерях ВСУ

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил об огромных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ, сообщили украинские СМИ.

    Вооруженные силы Украины несут большие потери, а украинское командование хочет как можно скорее завершить конфликт, заявил бывший глава британского правительства Борис Джонсон, передают «Вести». По его словам, ситуация на фронте вынуждает военных ускорять попытки завершения боевых действий.

    При этом он добавил, что не верит в эффективность переговорного процесса, так как, по его мнению, мирные инициативы сейчас кажутся «слишком отвлеченными и неясными». Слова Джонсона приводят украинские СМИ.

    Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия и ее союзники должны отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    Сообщалось, что в 2026 году ВСУ уже потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих.

    Начальник управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет

    Британия оштрафовала Reddit 14,5 млн фунтов стерлингов за сбор данных детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский регулятор по защите данных оштрафовал американскую соцсеть Reddit почти на 14,5 млн фунтов стерлингов за нарушения конфиденциальности несовершеннолетних.

    Причиной штрафа стало то, что компания не обеспечила эффективную проверку возраста пользователей, что привело к сбору и обработке данных детей младше 13 лет без законных оснований, передает РИА «Новости».

    «Мы оштрафовали Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов после того, как выяснили, что компания не использовала личную информацию детей законным образом», – говорится в заявлении регулятора. Ведомство отмечает, что популярная интернет-платформа не внедрила должных механизмов, чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента и сбора информации.

    Глава Офиса уполномоченного по информации Джон Эдвардс отметил, что личные данные детей младше 13 лет собирались и использовались таким образом, который они не могли понять, контролировать или одобрить. По его словам, это сделало несовершеннолетних более уязвимыми перед контентом, к которому у них не должно было быть доступа, что стало поводом для вынесения штрафа.

    В августе 2023 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие стран НАТО – Британии и Франции – провели совместные учения, имитирующие высадку на украинскую территорию под видом миротворческой миссии, сообщают британские СМИ.

    Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.

    Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Комментарии (4)
    25 февраля 2026, 19:34 • Новости дня
    Кремль не удивился отрицанию Британией и Францией планов передачи ЯО Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не удивлен тем, что Британия и Франция отрицают возможность передачи ядерного оружия Киеву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В данном случае было бы странно предполагать, что они бы хором подтверждали (планы передачи такого оружия)», – сказал Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Песков добавил, что ключевое значение имеют разведданные России, которые, по его словам, не являются голословными.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Ранее Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. В офисе британского премьера Кира Стармера также опровергли планы передачи ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    В офисе Стармера опровергли планы передачи ядерного оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон не работают над передачей ядерного оружия Киеву, заявил представитель премьер-министра Британии Кира Стармера.

    «В этом нет правды», – сказал он телеканалу Sky News, передает ТАСС.

    Он также напомнил о позиции премьер-министра, отметив, что Британия намерена продолжать усилия для достижения «справедливого и долгосрочного мира» на Украине.

    Ранее Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал преступлением планы передачи Киеву ядерного оружия.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    СМИ: Британия оголит фронт в Эстонии ради отправки войск на Украину

    The Times: Лондон выведет контингент из Эстонии для переброски на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Для подготовки отправки на Украину бригады в 5 тыс. человек Британии придется перебросить до 20 тыс. военных, ослабив контингенты в Эстонии и на Кипре, пишет The Times.

    Для развертывания военной бригады на Украине Соединенному Королевству придется передислоцировать силы из других стратегических регионов, передает ТАСС.

    Газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила, что речь идет о выводе контингента из Эстонии или с Кипра. Это необходимо для обеспечения ротации и поддержки миссии после возможной остановки боевых действий.

    Представитель британского оборонного ведомства заявил изданию: «Если говорить реалистично, то отправка 5 тыс. человек означает, что в общей сложности нам нужно иметь 20 тысяч».

    По его словам, уход из Прибалтики создаст уязвимость на другом направлении, а потеря возможностей на Кипре станет критичной для армии.

    Журналисты пояснили, что для содержания группировки в 5 тыс. бойцов требуется вчетверо больше людей. Остальные 15 тыс. необходимы для подготовки смены, восстановления после командировок и тылового обеспечения. Изначальные планы отправить 10 тыс. военных сократили из-за скромной численности всей армии королевства.

    Министр обороны Джон Хили подтвердил, что военнослужащие уже начали готовиться к операции. На эти цели Лондон выделил 200 млн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж планировали отправить на Украину до 15 тыс. военных в случае заключения мирного соглашения.

    При этом экс-глава Генштаба Дэвид Ричардс назвал численность британских войск слишком малой для масштабного развертывания.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву

    СФ: передача Киеву ядерного оружия приведет к резкой эскалации конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские сенаторы направили обращение в парламенты Британии и Франции, в Европарламент, в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия после заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

    «Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства», – сказано в обращении.

    В нем отмечается, что такие действия, о которых заявили Британия и Франция,  приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности России и всего Европейского региона.

    Безответственный сговор руководителей Британии и Франции может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули авторы обращения.

    Сенаторы призвали членов британских и французских парламентов незамедлительно инициировать парламентские расследования по данному вопросу и информировать граждан своих стран и мировое сообщество о результатах.

    Также российские сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 00:07 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал терактом и военным преступлением атаку на «Дорогобуж»

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям и близким погибших при атаке ВСУ на гражданский завод «Дорогобуж» в Смоленской области, отметив, что подобные не имеют оправданий.

    «С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО «Дорогобуж», где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода. Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением – преступлением пред Богом и людьми», – сказано в опубликованном на сайте патриархии письме патриарха губернатору региона Василию Анохину.

    Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родственникам и близким погибших, пожелал выздоровления раненым и напомнил о готовности представителей  Смоленской епархии духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии.

    Напомним, в результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения.

    На месте происшествия работают спецслужбы, для ликвидации последствий привлечены более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Смоленской области пообещали поддержку семьям погибших и пострадавших при атаке на предприятие «Дорогобуж». Семь гражданских погибли в результате атаки украинских беспилотников на химический завод. Не менее десяти человек получили ранения. Превышений норм загрязнения воздуха на атакованном заводе «Дорогобуж» не выявлено.

    Комментарии (0)
