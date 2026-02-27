У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе проверки у него Исмаилов нашли имущество «общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010–2022 годы», указал собеседник ТАСС.

Среди обнаруженных ценностей фигурируют два серебряных сервиза, 30 рюмок и коллекция часов марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer. Также проверка выявила наличие восьми земельных участков, пяти зданий в Дагестане, квартиры в Москве и шести иномарок. Недвижимость и автомобили были оформлены на подставных лиц.

Ответчики признали номинальное владение частью объектов, однако следствие доказало невозможность покупки остальных активов на легальные зарплаты. Официальный доход семьи полицейского за 12 лет составил менее 23 млн рублей. Сам Исмаилов находится под стражей по обвинению во взяточничестве.

В августе 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова имущество на 2 млрд рублей. В 2024 году Следственный комитет сообщил о задержании мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке.