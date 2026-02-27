Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Дроны ВСУ подожгли топливные объекты в Луганске
Украинские беспилотники ночью атаковали топливно-энергетическую инфраструктуру ЛНР, загорелись объекты в Луганске и Славяносербском районе, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В результате попаданий на объектах топливно-энергетического комплекса начался пожар, который сейчас ликвидируют оперативные службы, пояснил Пасечник, передает ТАСС.
Руководитель республики уточнил, что среди гражданского населения пострадавших нет. Однако в некоторых населенных пунктах возможны временные перебои с подачей электричества из-за повреждений инфраструктуры.
Энергетики начнут ремонтные работы сразу, как только позволит оперативная обстановка. На местах происшествий уже работают следователи, которые фиксируют последствия преступных действий украинских формирований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 февраля два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска. В конце ноября 2025 года ВСУ атаковали здания АЗС в Старобельском и Белокуракинском округах. Украинские боевики в тот же период ударили дронами по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах ЛНР.