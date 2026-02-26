Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Мурашко сообщил о росте расходов на пожилых россиян
Доля лиц старше 65 лет в России растет, поэтому расходы на эту категорию в 2-8 раз выше, чем на людей трудоспособного возраста, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, доля россиян старше 65 лет продолжает расти, передает РИА «Новости».
Мурашко добавил, что расходы на здравоохранение для этой возрастной группы в два-восемь раз выше, чем на людей трудоспособного возраста.
Он подчеркнул: «Доля лиц старше 65 лет растет… Расходы на здравоохранение среди категории лиц 65 и старше, они от 2 до 8 раз выше, чем контингент работающего населения». Он добавил, что с увеличением продолжительности жизни увеличивается и количество заболеваний, приходящихся на одного человека.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года, его тематика в разные годы посвящена передовым направлениям экономики и науки. В 2024 году акцент был сделан на медицине будущего, а в 2025 году основное внимание будет уделено новым материалам и химии. В этот раз главной темой форума стала биоэкономика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дети и пожилые оказались в группе риска из-за метапневмовируса. В Подмосковье анонсировали дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет.