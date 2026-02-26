Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
Фигурантка уголовного дела о выводе за рубеж порядка 251 млн рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына.
О пополнении в семействе Чекалиной рассказали в ее окружении, передает ТАСС.
Собеседник агентства отметил: «На днях Лерочка родила сына». Ранее, 9 февраля, блогер пропустила судебное заседание из-за проблем со здоровьем.
Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Уголовное дело связано с продажей знаменитых фитнес-марафонов.
Следствие полагает, что фигуранты продавали курсы онлайн, но оплату направляли в зарубежный банк по договорам с иностранной компанией. В органы валютного контроля предоставлялись документы с недостоверными сведениями. Таким образом за пределы России было выведено порядка 251 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в Гагаринский суд Москвы после перенесенной хирургической операции. Ранее обвиняемая отказалась признать вину в незаконном выводе капиталов. Прокуратура предъявила бывшим супругам обвинение в переводе более 250 млн рублей за рубеж по фиктивным документам.