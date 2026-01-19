Блогер Лерчек прибыла в суд после перенесенной операции

Tекст: Ольга Иванова

Чекалина прибыла в Гагаринский суд Москвы для участия в заседании по своему уголовному делу, сообщает корреспондент ТАСС. Ее обвиняют в выводе денежных средств за рубеж.

Чекалина спокойно прошла в зал суда, не отвечая на вопросы журналистов и поклонников, которые ждали ее у входа. Недавно она была госпитализирована для проведения операции, не связанной с гинекологическим заболеванием, как сообщили в ее окружении.

Детали проведенной операции блогер и ее адвокаты раскрывать не стали. Ранее Лерчек сообщили о необходимости госпитализации всего за несколько дней до заседания суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогера Валерию Чекалину (Лерчек) прооперировали в московском госпитале во время домашнего ареста.

В ноябре прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным. В октябре Лерчек заблокировали банковские счета за долги по налогам.