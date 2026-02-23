23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Монсон назвал Игры в Италии пародией на Олимпиаду
Олимпийские игры в Италии стали пародией на Олимпиаду, поскольку российская команда практически не была допущена к соревнованиям, заявил боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон.
Монсон отметил, что не следил за ходом Игр из-за отсутствия команды одной из лучших стран мира – России, за исключением ограниченного числа спортсменов, выступавших в нейтральном статусе, передает РИА «Новости».
По его словам, невозможно представить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей. «Это абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», – подчеркнул Монсон.
В нынешних Играх в Италии в нейтральном статусе участвовали 13 российских спортсменов. Единственную медаль для России завоевал Никита Филиппов, занявший второе место в ски-альпинизме.
Накануне президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри во время церемонии в Вероне объявила XXV зимние Олимпийские игры в Италии закрытыми. Атлеты из России в нейтральном статусе и без флага вышли на арену в Вероне во время церемонии прощания с зимними Играми.