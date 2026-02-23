Ковентри объявила закрытие зимней Олимпиады в Италии

Tекст: Денис Тельманов

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри во время церемонии в Вероне объявила XXV зимние Олимпийские игры в Италии закрытыми, передает ТАСС.

«Дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо закрытыми. В соответствии с традицией я призываю молодежь всего мира собраться через четыре года во французских Альпах, чтобы вместе со всеми нами отпраздновать XXVI зимние Олимпийские игры. Увидимся в 2030 году», – сказала Ковентри.

В Играх приняли участие тринадцать российских спортсменов, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Единственную медаль среди россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший серебро в спринте.

Олимпийские игры в Италии завершились 22 февраля. В медальном зачете победила сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла команда США с 12 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми наградами, третьими стали нидерландцы с результатом 10-7-3.

Олимпиада 2030 года пройдет с 1 по 17 февраля во французских Альпах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская лыжница Дарья Непряева лишилась результата в масс-старте на 50 км из-за ошибки при смене инвентаря на Олимпиаде.

Организаторы предупреждали о высоком спросе на билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии за 10 часов до начала мероприятия при цене от 950 евро.

Атлеты из России в нейтральном статусе и без флага вышли на арену в Вероне во время церемонии прощания с зимними Играми.