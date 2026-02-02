За ночь над Россией поразили 31 украинский дрон

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Белгородской областью нейтрализовали 22 дрона, над Кубанью – четыре, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также два дрона уничтожено над Ростовской областью, по одному дрону поразили над Астраханской, Брянской, и Курской областями.

Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА на частный дом в Старом Осколе произошел пожар, который привел к гибели двух человек.

Вечером в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять часов над Россией.