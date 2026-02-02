Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
За ночь над Россией поразили 31 украинский дрон
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Белгородской областью нейтрализовали 22 дрона, над Кубанью – четыре, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также два дрона уничтожено над Ростовской областью, по одному дрону поразили над Астраханской, Брянской, и Курской областями.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА на частный дом в Старом Осколе произошел пожар, который привел к гибели двух человек.
Вечером в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять часов над Россией.