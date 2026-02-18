Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Марочко сообщил об уничтожении отступавшего отряда ВСУ под Лиманом
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили отряд сослуживцев, который пытался отступить с позиций в Диброве в Красный Лиман Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили отряд сослуживцев, который пытался отступить с позиций в Диброве в район Красного Лимана, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в районе Дибровы был уничтожен один из разрозненных отрядов украинских военнослужащих, который пытался покинуть свои позиции и отступить в населённый пункт Красный Лиман.
Эксперт отметил, что, судя по утрате связи с руководством, среди украинских военных наблюдались панические настроения и самовольное оставление позиций.
