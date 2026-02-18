Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили отряд сослуживцев, который пытался отступить с позиций в Диброве в район Красного Лимана, передает ТАСС.

Марочко добавил, что в районе Дибровы был уничтожен один из разрозненных отрядов украинских военнослужащих, который пытался покинуть свои позиции и отступить в населённый пункт Красный Лиман.

Эксперт отметил, что, судя по утрате связи с руководством, среди украинских военных наблюдались панические настроения и самовольное оставление позиций.

