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«Металлург» забросил восемь шайб в ворота «Нефтехимика»
«Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:1
Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 8:1.
Матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска закончился победой хозяев со счетом 8:1 (1:0, 5:0, 2:1), передает РИА «Новости».
У победителей дублями отметились Егор Коробкин (20-я и 30-я минуты) и Люк Джонсон (22, 53). Еще по шайбе забросили Даниил Вовченко (38), Игорь Нечаев (38), Михаил Федоров (40) и Нэйтан Тодд (51).
У «Нефтехимика» единственную шайбу на 50-й минуте забросил Герман Точилкин.
«Металлург» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 29 очков, команда находится на второй строчке.
Следующий матч «Металлург» проведет 12 ноября дома против омского «Авангарда». «Нефтехимик» 8 ноября примет ярославский «Локомотив».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник московский ЦСКА на выезде нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Ранее в матче КХЛ «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0. А череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.