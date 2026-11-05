Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Россиянка Кузьминова завоевала бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
Российская спортсменка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в рывке в весовой категории до 77 кг.
Турнир проходит в китайском Гуанчжоу, передает ТАСС. Кузьминова подняла штангу весом 115 кг и повторила рекорд России. Для российских тяжелоатлетов эта малая медаль стала первой на турнире.
Чемпионат мира завершится 8 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.
Летом российская спортсменка Мария Жовнер выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по академической гребле в Амстердаме.
В прошлом году россиянка Варвара Кузьминова отличилась на молодежном чемпионате мира в Перу.