Россиянка Кузьминова завоевала бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

Tекст: Денис Тельманов

Турнир проходит в китайском Гуанчжоу, передает ТАСС. Кузьминова подняла штангу весом 115 кг и повторила рекорд России. Для российских тяжелоатлетов эта малая медаль стала первой на турнире.

Чемпионат мира завершится 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

Летом российская спортсменка Мария Жовнер выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по академической гребле в Амстердаме.

В прошлом году россиянка Варвара Кузьминова отличилась на молодежном чемпионате мира в Перу.