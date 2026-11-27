Tекст: Игорь Иножарский

Раздробленные правые силы Польши ищут общую платформу перед выборами 2027 года, чтобы отстранить от власти центристского премьер-министра Дональда Туска, при этом часть лидеров готова к сближению с «Конфедерацией польской короны» (KKP), пишет Reuters.

Почти каждый десятый поляк готов голосовать за KKP, которая обещает поддерживать фермеров и отправить украинских беженцев домой. Опрос IBRiS показал, что «Гражданская коалиция» Туска набирает 29%, «Левая» – 7,6%, другие центристские союзники не преодолевают пятипроцентный барьер. PiS получает 16,5%, «Конфедерация» – 13,2%, KKP – 10,5%.

«Мы будем работать над созданием единого большого списка (на парламентские выборы)», – заявил лидер PiS Ярослав Качиньский. Сопредседатель «Конфедерации» Кшиштоф Босак исключил единый список с PiS, экс-премьер Матеуш Моравецкий отверг коалиции с популистами.

«Конфедерация польской короны» (польск. Konfederacja Korony Polskiej, сокр. ККП) – это польская ультраправая, монархическая и национал-католическая политическая партия. Основатель и лидер Гжегож Браун, известный в прошлом кинорежиссер, придерживающийся радикально консервативных, евроскептических взглядов. Партия выступает с резкой критикой миграционной политики, ЕС, украинских беженцев и помощи Украине в войне с Россией, а также поддерживает инициативы вроде законопроектов об «иностранных агентах».

Брауна широко обвиняют в антисемитизме: он потушил ханукальные свечи в парламенте огнетушителем и обвиняется в отрицании Холокоста, вину не признал. Директор по адвокации фонда Стефана Батория Кшиштоф Издебский допустил, что ради избавления от Туска многие правые согласятся на союз с Брауном.

Президент Кароль Навроцкий, по оценке аналитиков, способен объединить широкий круг консерваторов. Депутат PiS Пшемыслав Чарнек готов работать с частью политиков KKP. Политолог Варшавского университета Рафал Чведорук предрек в случае победы правых миноритарное правительство, терпимое Брауном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство S&P пригрозило понизить кредитный рейтинг Польши из-за роста госдолга. В августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. В прошлом году в Польше выросла популярность сил, выступающих за налаживание отношений с Россией.