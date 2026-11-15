Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Кагановская и Некрасов выиграли этап Гран-при России в танцах на льду
Фигуристы Кагановская и Некрасов завоевали золото на этапе Гран-при России
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли первое место в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России в Омске, набрав 202,88 балла.
Второе место на соревнованиях заняли Александра Степанова и Иван Букин с результатом 202,84 балла. Тройку лидеров замкнули Ирина Хавронина и Девид Нарижный, набравшие 191,19 балла, передает РИА «Новости».
Позднее в воскресенье фигуристки представят произвольные программы в женском одиночном катании. Пятый этап Гран-при России завершится 15 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский фигурист Лев Лазарев возглавил соревнования мужчин-одиночников после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
Фигуристка Лидия Плескачева захватила лидерство после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.