Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.