  • Новость часаГермания пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему «цифровой десант» ВМС Франции ждет провал
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Евросоюз в 2026 году нарастил импорт СПГ из России
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»
    Мнения
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня

    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    «CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

    На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    В ДТП с участием 18 автомобилей в ОАЭ погибли 14 человек

    МВД ОАЭ: В результате ДТП в эмирате Фуджайра погибли 14 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В эмирате Фуджайра в результате крупного ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков погибли 14 человек, сообщили в министерстве внутренних дел ОАЭ.

    Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 14 человек, еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ОАЭ.

    В аварии участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков. Правоохранительные службы расследуют причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском городе Гвалиор 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма.

    В результате крупного ДТП в мексиканском штате Наярит погибли по меньшей мере 16 человек.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных при крушении вертолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Малатья потерпел крушение вертолет S-70, в результате погибли четверо военнослужащих, сообщило министерство обороны Турции.

    Вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство IHA сообщило о крушении вертолета в районе Ешильюрт провинции Малатья на востоке Турции.

    В марте 2026 года четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan погибли в результате падения вертолета в территориальных водах эмирата.

    В 2024 году военный вертолет потерпел крушение рядом с автозаправкой в Турции, в результате погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВС США сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений КСИР по суше и через Каспийское море.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности ударов по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Хуситы атаковали военно-транспортный самолет Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» осуществило атаку на аэродром, расположенный на юго-востоке Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Вооруженные силы Йемена нанесли удар беспилотником по военно-транспортному самолету в аэропорту Шарура. Операция достигла своей цели», – заявил Сариа.

    Военный представитель йеменского мятежного движения также добавил, что вторая операция была направлена против саудовской авиабазы в городе Хамис-Мушейт на юге королевства. Удар по этому военному объекту был нанесен с использованием баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на Мекку.

    В среду движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Во вторник йеменские мятежники сообщили об атаке беспилотниками и баллистическими ракетами на нефтяную инфраструктуру и военные объекты в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 07:41 • Новости дня
    КСИР заявил о возможности увеличить дальность иранских ракет

    КСИР: Иран готов увеличить дальность ракет после конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Балали заявил, что Иран способен увеличить дальность своих ракет благодаря опыту, полученному в ходе конфликта с США.

    Иран существенно нарастил опыт разработки ракет и беспилотников в ходе военного противостояния с Соединенными Штатами. Тегеран готов увеличить дальность полета ракет, передает РИА «Новости».

    «Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность», – сказал Балали на выставке в Тегеране.

    Военный пояснил, что сейчас вооружение включает ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. километров и беспилотники с временем полета до 30 часов. По его словам, армия не устанавливает верхнего предела для полета ракет, а текущие условия могут потребовать увеличения их дальности для поражения любой определенной цели.

    Ранее власти Ирана заявляли об ограничении дальности ракет 2 тыс. километров. Однако в последнее время военные сообщили о смене доктрины на наступательную и снятии ограничений после приказа верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции.

    Также Исламская республика сняла ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвался газовоз

    КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался газовоз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива, сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как уточнили в КСИР, «несколько часов назад судно, перевозившее сжиженный газ на востоке Ормузского пролива, не обратив внимания на неоднократные предупреждения, попыталось пройти по неразрешенному и опасному южному маршруту пролива и подорвалось на морской мине, что вызвало очень мощный взрыв», передает ТАСС.

    По данным ВМС, судно рассчитывало пройти под прикрытием американских истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на мине третьего за день танкера при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе.

    В воскресенье в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине.

    В пятницу на прошлой неделе в Ормузском проливе два танкера загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Пекин пообещал содействовать стабилизации в Персидском заливе

    Спецпосланник Чжай Цзюнь пообещал содействовать стабильности в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая будут содействовать нормализации ситуации и восстановлению мира в районе Персидского залива, заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

    «Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», – приводит МИД Китая слова спецпосланника, передает ТАСС.

    Чжай Цзюнь подчеркнул необходимость урегулирования споров путем диалога. В четверг он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По словам спецпосланника, обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности региона.

    Аль Сауд отметил усилия Пекина по снижению напряженности в регионе и подтвердил готовность Эр-Рияда поддерживать контакты с КНР для реагирования на вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина прикладывать усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

    Также премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о создании критических рисков для международных поставок продовольствия и энергоносителей из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стала известна возможная мера наказания бойца ММА Нурмагомедова за драку в ОАЭ

    Усману Нурмагомедову предрекли до года тюрьмы за драку в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец ММА Усман Нурмагомедов может получить до года тюремного заключения и штраф за участие в потасовке в отеле Абу-Даби.

    Согласно законодательству ОАЭ, публичные драки считаются уголовными преступлениями против общественного порядка. За травмы, которые не мешают повседневной деятельности более 20 дней, предусмотрено до года лишения свободы и штраф до 2,7 тыс. долларов, выяснило РИА «Новости».

    Более тяжкие травмы ведут к ужесточению наказания, а если нападение повлекло необратимую инвалидность, срок может достичь 10 лет. Групповой характер конфликта считается отягчающим обстоятельством.

    Накануне полиция Абу-Даби задержала восемь участников драки у входа в отель и двоих человек, снимавших инцидент на видео. В среду бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о нападении на него и его знакомого со стороны Нурмагомедова и его друзей. Испанский боец Илия Топурия позже сообщил о задержании Нурмагомедова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Напомним, накануне Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств потасовки.

    В августе Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили отпущен на свободу после инцидента с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым в ОАЭ

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили освобожден из-под стражи после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, передает ТАСС со ссылкой на организацию Real American Freestyle (RAF).

    «Я рад поделиться, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба», – сообщил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

    Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В пятницу стало известно об аресте восьми участников инцидента сроком на шесть месяцев и крупных денежных штрафах для них. Среди задержанных есть Нурмагомедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с Двалишвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Ранее Нурмагомедова и других участников потасовки задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    Полиция Нидерландов нашла мастерскую по печати оружия на 3D-принтерах
    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации