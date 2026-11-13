Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Белоусов поздравил с праздником службу защиты гостайны
Белоусов поздравил службу защиты гостайны с годовщиной
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной создания службы защиты государственной тайны Вооруженных сил, отметили в ведомстве.
Глава Минобороны подчеркнул, что более века специалисты службы являются надежным щитом для важнейших данных России, сообщает Минобороны.
В зоне проведения спецоперации сотрудники службы достойно и мужественно выполняют свою работу, приближая победу, добавил Белоусов.
Министр поблагодарил их за добросовестную службу и пожелал успехов на благо Родины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил.
За два дня до этого он поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста. Ранее министр направил поздравление военнослужащим, ветеранам и работникам оборонных предприятий с Днем танкиста.