ФСБ задержала четверых агентов украинских спецслужб в трех городах России

ФСБ: В Омске, Донецке и Майкопе задержали четырех агентов украинских спецслужб

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, ФСБ Российской в Республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агентов украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

«В результате проведенных мероприятий в городе Майкопе, городе Донецке и городе Омске задержаны трое граждан России и один иностранец», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По заданию Киева они собирали сведения о российских военных, участвующих в спецоперации, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Эти данные планировалось использовать для совершения диверсий и терактов. Кроме того, задержанные распространяли в интернете призывы к террористической деятельности.

Координация велась через мессенджер. За работу на украинские спецслужбы агентам обещали крупное денежное вознаграждение и переправку в Евросоюз. У задержанного в Донецке изъяли самодельное взрывное устройство и гранату. Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке к теракту и диверсии. Все подозреваемые арестованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Краснодарском крае задержали агента Службы безопасности Украины, готовившего террористический акт в отношении российского военнослужащего.

В сентябре в Кабардино-Балкарии предотвратили подрыв газопровода завербованным украинскими спецслужбами диверсантом.

В августе сотрудники спецслужб пресекли деятельность двух жителей Крыма, подозреваемых в передаче Киеву данных о Вооруженных силах России.