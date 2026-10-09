Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Пезешкиан указал на последствия конфликта на Украине для других стран
Президент Ирана назвал конфликт на Украине угрозой мировой экономике
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на сферу безопасности, транспорта и энергетический рынок в других государствах.
Конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику в других странах. Об этом в ходе саммита СНГ в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.
«Мир и наш регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одной страны. Развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего и внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок», – сказал Пезешкиан.
Украинский кризис продемонстрировал, что сбои в одной части региона могут быстро привести к социально-экономическому и политическому давлению в других частях мира, добавил президент Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.
В четверг президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию России по Ближнему Востоку.
В тот же день глава российского государства встретился с президентом Ирана в Туркмении.