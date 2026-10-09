Пезешкиан указал на последствия конфликта на Украине для других стран

Президент Ирана назвал конфликт на Украине угрозой мировой экономике

Tекст: Елизавета Шишкова

Конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику в других странах. Об этом в ходе саммита СНГ в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Мир и наш регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одной страны. Развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего и внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок», – сказал Пезешкиан.

Украинский кризис продемонстрировал, что сбои в одной части региона могут быстро привести к социально-экономическому и политическому давлению в других частях мира, добавил президент Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

В четверг президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

В тот же день глава российского государства встретился с президентом Ирана в Туркмении.