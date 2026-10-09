Актер из фильма «Крик» Си Уэйн Морган умер в возрасте 72 лет

Tекст: Антон Антонов

Морган умер в возрасте 72 лет. Согласно документам судебно-медицинской экспертизы, он скончался 30 августа в ванной комнате при невыясненных обстоятельствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил изданию, что сотрудники выезжали по вызову в связи со смертью, которая, судя по всему, наступила по естественным причинам. В пожарной службе рассказали, что получили вызов к находившемуся без сознания мужчине; Моргана не стали госпитализировать, так как дело сразу перешло в ведение коронера.

Морган запомнился зрителям ролью Хэнка Лумиса в оригинальном фильме «Крик» 1996 года. Его персонаж – успешный адвокат и бывший муж Нэнси Лумис, матери убийцы Билли Лумиса, у которого был тайный роман с Морин Прескотт, матерью главной героини Сидни Прескотт. Эта связь разрушила семью Лумисов и довела Билли до ярости, толкнувшей его на убийства.

Самой значимой сценой с участием Моргана в «Крике» стал эпизод, где его герой приходит заступиться за сына во время допроса полицией. Также актер появился во флэшбэке в третьей части франшизы.

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