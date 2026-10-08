Мирзиеев предложил создать альянс по критическим минералам в Средней Азии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. «Предлагаем активизировать работу по созданию инициированного Узбекистаном регионального альянса по критическим минералам», – заявил Шавкат Мирзиеев, передает РИА «Новости».

По его словам, одним из первых шагов в этом направлении может стать создание единой цифровой карты запасов критических минералов региона. Мирзиеев подчеркнул, что этот ресурс даст более полное представление о потенциале стран и покажет международным инвесторам готовность совместно развивать данную сферу.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны Центральной Азии создавать совместные производства и выходить на внешние рынки, пишет ТАСС.

Он отметил, что Баку наращивает торгово-экономическое сотрудничество с регионом, а товарооборот в прошлом году вырос более чем на 50%.

Алиев также указал на растущее значение Каспийского моря в транспортном взаимодействии. По его словам, транспортная инфраструктура на обоих берегах обеспечивает связь Центральной Азии с Азербайджаном и международными рынками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан и страны Средней Азии решили создать бренд Made in Central Asia.

Азербайджан присоединился к консультационному блоку Центральной Азии.

Мирзиеев предложил создать транспортный контур России и Центральной Азии.