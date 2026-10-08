Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.
Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».
Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.
Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.
В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.
Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.